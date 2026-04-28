Valve brise le silence : le Steam Controller arrive la semaine prochaine, et il va coûter plus cher que prévu

Valve a officiellement confirmé la sortie de son Steam Controller le 4 mai 2026 au prix de 99 dollars, un tarif supérieur aux prévisions initiales en raison de la crise des composants et des coûts de transport, tandis que le Steam Machine et le Steam Frame n’ont toujours pas de calendrier précis.

Valve a officiellement confirmé les détails qui avaient fuité concernant son nouveau Steam Controller. La manette sera disponible à partir du 4 mai 2026, au prix de 99 dollars américains. Ces informations avaient déjà circulé ces derniers jours, notamment via la publication anticipée d’un test du produit.

Le premier d’une série de trois appareils

En novembre 2025, Valve avait annoncé trois nouveaux produits matériels : le Steam Controller, la Steam Machine et le Steam Frame. Le Steam Controller sera donc le premier à arriver sur le marché. Pour les deux autres, en revanche, la société n’a pas de calendrier précis à communiquer pour le moment.

Dans une interview accordée à IGN, le programmeur Pierre-Loup Griffais et son collègue Steve Cardinali ont abordé le sujet. Interrogé sur un éventuel calendrier mis à jour pour la Steam Machine et le Steam Frame, Griffais a répondu :

Nous n’avons pas de détails précis sur le calendrier à partager aujourd’hui. Nous travaillons dur pour essayer de les faire sortir. Je pense que nous prévoyons de communiquer des informations à ce sujet prochainement, mais en général, je pense que les choses se passent bien. Excited to announce our @Steam Controller arrives on Steam May 4th at 10 a.m. PT.



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Valve avait indiqué le mois dernier viser toujours une sortie en 2026 pour l’ensemble de ces produits.

La crise des composants en toile de fond

Comme une grande partie du secteur technologique, Valve est confrontée à la crise de la mémoire RAM, qui a déjà retardé ces produits une première fois. Pour limiter les risques, la société dit travailler avec plusieurs fabricants différents afin de ne pas dépendre d’une source d’approvisionnement unique.

« C’est quelque chose que nous faisons tout au long de notre phase de conception et de production matérielle », a expliqué Griffais. « Nous sommes toujours conscients du fait que dépendre d’un seul fournisseur pour une pièce donnée nous exposerait à d’éventuelles pénuries, et à des répercussions sur la continuité de l’approvisionnement et sur le prix pour les utilisateurs finaux. »

Le prix du Steam Controller est d’ailleurs directement concerné par ces tensions. Selon des informations rapportées par The Verge et confirmées par Valve, le tarif de 99 dollars est plus élevé que ce qui était initialement prévu. La crise des semi-conducteurs en est en partie responsable, mais les coûts de transport jouent également un rôle. « Expédier quoi que ce soit par mer ou par avion, le carburant est plus cher qu’il ne l’était l’année dernière », a indiqué Valve au média américain.

Quelques détails supplémentaires sur le Steam Controller

Valve s’est associée à iFixIt afin de proposer des pièces de rechange pour la manette, accompagnées de guides de réparation destinés aux utilisateurs qui souhaitent intervenir eux-mêmes sur l’appareil.

Par ailleurs, Valve envisage d’ajouter des indicateurs de niveau de batterie du Steam Controller directement dans l’interface Steam. Sur la question des stocks, la société reconnaît ne pas avoir la certitude absolue de pouvoir répondre à toute la demande, mais indique avoir produit une « quantité significative » pour absorber l’afflux d’achats au lancement, avec la capacité d’en produire davantage si nécessaire.