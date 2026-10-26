Sony ne l’avait pas prévu : la PS5 peut désormais lancer des jeux Steam

Jouer à ses jeux Steam directement sur une PlayStation 5, c’est désormais possible grâce à un projet qui repousse les limites de la console de Sony. Encore expérimental, ce lanceur ouvre des perspectives étonnantes pour les joueurs prêts à jailbreaker leur machine.

Lancer un jeu Steam sur une PlayStation 5, improbable ? C’est pourtant vrai avec le jailbreak de cette dernière. En effet, un lanceur de jeux, basé sur le projet Playden conçu initialement pour macOS, a été adapté pour fonctionner sur PS5.

Fonctionnement du lanceur

Baptisé Playden for PS5, ce projet hébergé sur GitHub permet aux utilisateurs de se connecter avec leur compte Steam et d’installer des jeux directement depuis leur bibliothèque sur la console, comme le rapporte VideoCardz. Lorsqu’un jeu est lancé via Playden, un environnement Windows privé est créé, et l’exécution passe par prospero-win, un portage de Wine spécifiquement développé pour la PS5.

Le lanceur lui-même ne fait pas tourner les jeux. Il construit plutôt une application PS5 distincte pour chaque titre installé, ce qui permet au jeu Steam d’apparaître comme un icône séparée sur l’écran d’accueil de la console. Les fichiers, paramètres et éventuels plantages de chaque jeu restent isolés du lanceur et des autres titres installés. Un kit d’exécution séparé gère par ailleurs Wine pour PS5, les pilotes graphiques nécessaires, l’environnement Windows, ainsi qu’un modèle d’application servant de base pour chaque jeu.

Un développement encore à ses débuts

Si Playden for PS5 parvient à lancer des jeux Steam, cela ne garantit pas pour autant une expérience fluide de bout en bout pour chaque titre. Le créateur du projet indique qu’il se trouve encore en phase alpha de développement. L’utilisateur X v7dt1 a par exemple rapporté avoir réussi à lancer un jeu, avant que celui-ci ne finisse par planter. De son côté, l’utilisateur Cevap a indiqué sur le subreddit r/PS5_Jailbreak avoir pu jouer à Portal via le lanceur sans problème majeur, à l’exception de l’absence de curseur de souris et de l’impossibilité d’utiliser la touche Échap pour ouvrir le menu des options.

Le développeur du lanceur a néanmoins publié une liste de jeux compatibles, parmi lesquels figurent American Truck Simulator, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, GTA: Vice City, Left 4 Dead 2 et Team Fortress 2, entre autres.

Prérequis et avertissements

L’utilisation de ce lanceur nécessite impérativement une PlayStation 5 jailbreakée. Le créateur du projet précise également que son usage comporte plusieurs risques, notamment le fait qu’il s’agisse d’un client Steam non officiel. Bien qu’aucun problème n’ait été signalé concernant les clients Steam tiers en général, la documentation de l’application souligne que Valve ne fournit aucun support officiel pour cet outil, et que tout risque lié à son utilisation reste à la charge de l’utilisateur.

La fin annoncée des disques physiques

Les joueurs défient Sony. L’entreprise a annoncé l’arrêt de la production de disques de jeux physiques d’ici janvier 2028, une décision qui n’a pas été bien accueillie par une partie des utilisateurs. Une pétition contre cette mesure a d’ailleurs recueilli près de 200 000 signatures, une semaine seulement après l’annonce.

Parallèlement à cette annonce, plusieurs jailbreaks et émulateurs pour PS5 ont fait leur apparition, permettant aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur matériel, une tendance qui ne devrait probablement pas réjouir les dirigeants de Sony. Pour les utilisateurs, si Sony veut du dématérialisé, ils vont en avoir, mais pas celui qui était prévu.