Vous avez peut-être ce jeu PS4 à 20€ qui vaut maintenant une fortune !

La découverte d’une vulnérabilité dans le firmware PS5 12.00, exploitable uniquement via l’édition physique limitée du jeu Star Wars Racer Revenge, a provoqué une rupture de stock et une multiplication par vingt de la valeur du titre sur le marché de l’occasion.

Une vulnérabilité a été identifiée dans l’architecture de sécurité de la PlayStation 5, ciblant spécifiquement le firmware version 12.00. Cette faille repose sur l’utilisation d’un logiciel tiers spécifique : l’édition physique PlayStation 4 du jeu Star Wars Racer Revenge.

Les travaux du chercheur en sécurité Gezine indiquent que l’exploit nécessite impérativement une copie authentique du disque pour fonctionner. Le jeu, identifié par le code série CUSA-03474, contient une vulnérabilité non corrigée héritée de sa version originale sortie sur PlayStation 2 en 2002. Cette faille permet l’injection de code arbitraire via le menu “Hall of Fame” (Tableau des scores), contournant ainsi les protocoles de vérification modernes de Sony.

Pourquoi Star Wars Racer Revenge coûte si cher ?

L’exploitation de cette faille se heurte à une limitation logistique majeure : la rareté du support physique requis.

Le disque a été édité en 2019 par la société Limited Run Games. Les registres de vente font état d’un tirage total de 8 500 unités. Toutefois, les versions dématérialisées du titre ne contiennent pas les paramètres nécessaires à l’exécution de l’exploit.

Les stocks auprès des détaillants primaires (Amazon, Best Buy, Playasia) sont épuisés. L’acquisition du logiciel repose désormais exclusivement sur le marché de l’occasion.

Le marché de l’occasion s’enflamme

La corrélation entre cette découverte technique et la faible offre disponible a entraîné une fluctuation immédiate de la cotation du jeu.

Variation de prix : d’une valeur moyenne initiale de 20 dollars, le titre se négocie désormais entre 230 et 399 dollars sur le marché américain. Une tendance similaire s’observe en Europe, où les prix sont passés de 70€ à plus de 300€.

Volume d'offre : au moment de la rédaction, environ 80 exemplaires sont répertoriés sur la plateforme eBay aux États-Unis.

Un jailbreak pour le porter sur PS5

Bien que le vecteur d’attaque soit identifié, l’outil de jailbreak n’est pas encore déployé publiquement. Gezine précise que le développement des outils logiciels est en cours.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’est fixée pour un exploit fonctionnel de type BD-JB (Blu-ray Jailbreak). Bien évidemment, l’acquisition du disque constitue une condition préalable, mais ne garantit pas une utilisation immédiate tant que le code de l’exploit reste privé.

L’évolution des prix sur le long terme demeure incertaine et dépendra de la finalisation technique du jailbreak ainsi que du volume de revente des disques après utilisation par les premiers adoptants.