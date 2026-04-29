La Steam Machine pourrait coûter bien plus cher que prévu, et voilà pourquoi

Alors que Valve vient de confirmer le lancement de sa manette Steam Controller à un prix déjà supérieur aux prévisions initiales, la Steam Machine et le Steam Frame auraient également subi une hausse de leurs prix ciblés en interne, conséquence directe de la pénurie mondiale de mémoire RAM.

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Selon un spécialiste des consoles, les deux produits les plus attendus de Valve, la Steam Machine et le Steam Frame, auraient subi une hausse significative de leurs prix cibles en interne, conséquence directe de la pénurie de mémoire RAM qui touche actuellement le marché.

Un contexte déjà sous tension

Le 28 avril 2026, Valve a officiellement confirmé que sa nouvelle manette, la Steam Controller, sera commercialisée le 4 mai prochain au prix de 99 dollars américains. L’entreprise a par ailleurs reconnu que ce tarif est supérieur à ce qui était initialement prévu, invoquant notamment la hausse des coûts de transport.

L’ingénieur hardware de Valve, Steve Cardinali, a précisé auprès de Polygon que la manette Steam Controller a pu être lancée en premier précisément parce qu’elle « ne contient pas de RAM et est moins complexe à mettre sur le marché ». Une déclaration qui, lue entre les lignes, en dit long sur les difficultés rencontrées pour les deux autres produits annoncés.

Des prix internes revus à la hausse

C’est Brad Lynch, connu pour la fiabilité de ses informations concernant Valve, qui a apporté des précisions supplémentaires via son compte 𝕏. Selon lui, les prix cibles que Valve s’était fixés en interne pour la Steam Machine et le Steam Frame auraient tous deux augmenté depuis que la pénurie de RAM s’est aggravée.

Valve confirmed to Polygon that they are releasing the Steam Controller earlier due to RAM sourcing issues for their other products



I’ve been told some Valve Internal pricing targets they had before AND after RAM skyrocketed



Machine is affected the most. Frame is not as bad pic.twitter.com/qQolGs0wZ6 — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 27, 2026

« On m’a communiqué des objectifs de prix internes chez Valve, avant et après la flambée du prix de la RAM », a-t-il écrit. « La Machine est la plus touchée. Le Frame l’est moins. »

Lynch précise que contrairement à la Steam Controller, dont la hausse de prix s’explique par les coûts logistiques, la Steam Machine et le Steam Frame cumulent deux facteurs de pression : les coûts d’expédition et l’approvisionnement en mémoire RAM.

Des prix officiels toujours inconnus

À ce stade, Valve n’a donné aucune indication publique sur les tarifs de la Steam Machine, un mini-PC conçu pour remplacer une console, ni du Steam Frame, son casque de réalité virtuelle. Les deux produits restent sans date de lancement annoncée.

Pour donner un point de comparaison, EmuDeck, un autre acteur du marché, propose sa propre machine de jeu sous Steam à 1 139 euros. Un prix qui pourrait, selon certains observateurs, s’avérer optimiste si l’on prend en compte les contraintes d’approvisionnement auxquelles Valve est actuellement confrontée.

Une attente qui se complique

La Steam Machine est sans doute le produit le plus attendu des trois que Valve a dévoilés l’an dernier. L’idée d’un appareil tout-en-un capable de centraliser l’expérience de jeu PC dans le salon suscite un intérêt réel chez de nombreux joueurs. Mais si les hausses de prix internes venaient à se répercuter pleinement sur le tarif de vente final, une partie du public visé pourrait se retrouver face à un produit hors de portée.

Il convient de rappeler que ces informations reposent sur des sources non officielles et restent à ce jour des rumeurs, même si elles émanent d’un insider dont le bilan en matière de fiabilité est jugé solide par le site Wccftech, qui les évalue à 80 % de probabilité d’être exactes.