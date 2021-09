SteelSeries lance des souris Prime Mini et Prime Mini Wireless

SteelSeries ajoute deux nouvelles souris à sa gamme Prime : les Prime Mini et Prime Mini Wireless. Comme leur nom l’indique, la première est un modèle filaire tandis que la seconde bénéficie d’une connexion sans-fil.

Commençons par énumérer les points communs. Les deux modèles possèdent des switchs mécaniques Prestige OM dont la résistance est estimée à 100 millions de clics. La coque arrière arbore une finition noire mate, la structure centrale est en plastique ABS et les deux souris adopter une forme ergonomique pour droitiers. Elles ont les mêmes dimensions : 120,3 mm de long, 66,2 mm de large, 40,7 mm de haut.

Capteurs TrueMove Pro et TrueMove Air

Concernant le capteur, la Prime Mini hérite d’un TrueMove Pro et la Prime Mini Wireless d’un TrueMove Air. Tous deux offrent un CPI (Counts Per Inch) allant de 100 à 18 000, par incrément de 100. Cependant, le premier offre une vitesse de suivi de 450 IPS et supporte une accélération de 50 G ; le second se limite à une vitesse de 400 IPS et à une accélération de 40 G.

La Prime Mini est plus légère que la version Wireless : 61 grammes contre 73 grammes. Elle possède également un bouton supplémentaire puisqu’elle en a 6 et non 5. La longueur de son câble maillé est de 2 mètres.

La Prime Mini Wireless se connecte en 2,4 GHz. L’autonomie de la batterie atteint 100 heures aux dires de SteelSeries. La charge se fait via le port USB-C et l’entreprise fournit un câble USB-C vers USB-A.

Enfin, à propos des tarifs, sachez que la Prime Mini se négocie 69,99 euros alors que la Prime Mini Wireless coûte 139,99 euros.

