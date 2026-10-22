Test de l’écran gaming MSI 500 Hz : le QD-OLED qui surclasse ses concurrents

Avec le MPG 271QR QD-OLED X50, MSI ne se contente pas d’aligner 500 Hz sur une dalle QD-OLED. Le fabricant ajoute un USB-C de 98 W, un KVM et un capteur IA qui veille sur la dalle. Le résultat est l’un des écrans gaming 1440p les plus complets du moment, à condition de composer avec un revêtement brillant exigeant.

9/10 MSI MPG 271QR QD-OLED X50 749,90€ > MSI Voir le verdict La fluidité et la netteté exceptionnelles du 500 Hz en OLED

Le mode HDR EOTF Boost, meilleur compromis du marché en QD-OLED

Le capteur IA, efficace et discret

Le pied complet et le montage sans outil

L'USB-C de 98 W, le KVM et le DisplayPort 2.1 UHBR20

La garantie de trois ans contre le burn-in Le revêtement brillant, sensible aux reflets et à la lumière directe

Aucun câble USB-C fourni

Pas de réglage de luminosité en HDR

Le mode MPRT perfectible et inutilisable sur console

Il y a deux ans à peine, un écran gaming OLED à 240 Hz relevait de l’exception pour bon nombre de joueurs. Aujourd’hui, MSI double la mise et pousse sa dalle QD-OLED de 26,5 pouces jusqu’à 500 Hz, une fréquence qui était jusqu’ici réservée aux dalles TN des écrans eSport. Mais la course à la fréquence n’est qu’une partie de ses évolutions.

D’autres constructeurs exploitent la même dalle Samsung que celle de ce MPG 271QR QD-OLED X50, mais MSI cherche ici à se démarquer par tout ce qui l’entoure : un mode HDR maison particulièrement solide, une caméra assistée par IA pour éviter le burn-in et une connectique digne d’une station d’accueil. Nous l’avons passé au banc d’essai pour vérifier si la promesse était tenue.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

💶 MSI MPG 271QR QD-OLED X50 : à quel prix le trouver ?

Commercialisé à 749 euros sur le site du fabricant, le MSI MPG 271QR QD-OLED X50 peut aisément se trouver à des tarifs moindres chez des vendeurs tiers. On le trouve notamment aux alentours des 650 euros chez Amazon ou LDLC.

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⚙️ Quelles sont les caractéristiques du MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ?

Sur une dalle de 26,5 pouces de diagonale, l’écran gaming de MSI sort le grand jeu. Écran QD-OLED de dernière génération, temps de réponse ultra-faible et connectique complète, le constructeur n’a pas lésiné sur les fonctionnalités.

Modèle : MSI MPG 271QR QD-OLED X50

MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Diagonale : 26,5 pouces (classe 27 pouces), écran plat

26,5 pouces (classe 27 pouces), écran plat Type de dalle : QD-OLED de quatrième génération

QD-OLED de quatrième génération Définition : 2560 x 1440 pixels (WQHD), environ 111 ppp

2560 x 1440 pixels (WQHD), environ 111 ppp Fréquence de rafraîchissement : 500 Hz,

500 Hz, VRR (Variable Refresh Rate ou taux de rafraîchissement variable) : de 48 à 500 Hz

(Variable Refresh Rate ou taux de rafraîchissement variable) : de 48 à 500 Hz Temps de réponse : 0,03 ms (gris à gris)

0,03 ms (gris à gris) Luminosité annoncée : 300 cd/m² en SDR

300 cd/m² en SDR HDR : VESA DisplayHDR True Black 500

VESA DisplayHDR True Black 500 Couleurs : 10 bits, 99 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB

10 bits, 99 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB Certification mouvement : VESA ClearMR 21000

VESA ClearMR 21000 Connectique : 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1a (UHBR20), 1 x USB-C (DisplayPort Alt Mode, 98 W), 2 x USB-A 5 Gb/s, 1 x USB-B, sortie casque

2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1a (UHBR20), 1 x USB-C (DisplayPort Alt Mode, 98 W), 2 x USB-A 5 Gb/s, 1 x USB-B, sortie casque Ergonomie : hauteur sur 110 mm, inclinaison de -5° à 20°, rotation de -30° à 30°, pivot à 90°, VESA 100 x 100

hauteur sur 110 mm, inclinaison de -5° à 20°, rotation de -30° à 30°, pivot à 90°, VESA 100 x 100 Poids : 8,4 kg avec le pied

8,4 kg avec le pied Alimentation : interne

interne Garantie : 3 ans, marquage OLED inclus

3 ans, marquage OLED inclus Prix de lancement : 899 €

🎩 Un design sobre qui cache bien son jeu

Sorti du carton, le MPG 271QR QD-OLED X50 joue la carte de la discrétion. Châssis noir mat texturé, quelques touches brillantes au dos, le dragon de la division gaming et un petit bandeau RGB compatible Mystic Light au-dessus de la colonne, l’ensemble respire le sérieux.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

MSI propose ici un écran au look fidèle au reste de sa gamme MPG (MSI Performance Gaming). Face à des concurrents plus extravagants ou plus luxueux, ce modèle ne fera pas tourner les têtes, et son éclairage RGB est trop timide pour réellement se remarquer, même dans la pénombre.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le pied se clipse au dos de la dalle sans outil et le socle se fixe grâce à une vis à ailette. Le socle, plat, est peu encombrant. Toutefois, on regrette qu’il ne soit pas parfaitement plat. Il est de ce fait, plus difficile de poser un clavier dessus par exemple, quand on souhaite le ranger.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Côté réglages, rien ne manque : 110 mm d’amplitude pour le réglage en hauteur, inclinaison de -5° à 20°, rotation de 30° de chaque côté et pivot à 90° pour passer en mode portrait. Les fixations VESA 100 x 100 permettent aussi d’adopter un bras articulé.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Les bordures sont très fines sur trois côtés, avec une petite bande noire avant le début de l’image qui sert de réserve de pixels pour le décalage automatique. En bas, une petite excroissance légèrement saillante abrite le capteur IA et la LED d’alimentation.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Au dos, deux grilles d’aération accompagnent un dissipateur passif : pas de ventilateur, donc aucun bruit et une pièce mécanique de moins susceptible de lâcher avec le temps. L’alimentation est intégrée, ce qui évite l’encombrant bloc externe sous le bureau.

🏎️ Performances : les 500 Hz se voient-ils vraiment ?

On pourrait croire que passer de 240 à 500 Hz relève du simple argument marketing. Ce serait se tromper. Les dalles OLED 240 Hz offraient déjà une netteté de mouvement remarquable, mais à 500 Hz, un nouveau palier est franchi. Dans un FPS exigeant une grande réactivité comme Valorant, les silhouettes adverses restent parfaitement définies pendant les mouvements rapides.

Prétendre frôler voire atteindre les 500 Hz est possible aisément sur Counter Strike 2, Valorant ou Overwatch 2 avec une configuration haut de gamme, beaucoup moins sur un jeu AAA récent comme Alan Wake II ou Cyberpunk 2077.

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Les noms des joueurs et les barres de vie restent lisibles en plein déplacement, et même le simple glissement d’une fenêtre sur le bureau paraît encore plus fluide. La clarté des mouvements rivalise avec celle des écrans TN e-sport, sans leurs couleurs fades ni leurs angles de vision limités.

Le temps de réponse quasi instantané de l’OLED élimine toute traînée, quelle que soit la fréquence. La latence d’affichage reste minuscule : environ 1,5 ms à 500 Hz et un peu plus de 5 ms à 120 Hz. Encore faut-il disposer d’une machine capable d’approcher les 500 images par seconde et d’une carte graphique suffisante. Pour profiter d’une telle fréquence, il faudra tabler sur une RTX 4070 a minima côté NVIDIA, ou bien une RX 9070 pour les aficionados d’AMD.

L’écran est validé G-Sync Compatible et fonctionne sans problème avec les cartes AMD.

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Comme sur tous les écrans OLED, le VRR peut provoquer un léger scintillement de luminosité dans les scènes sombres, les menus ou les écrans de chargement lorsque le nombre d’images par seconde varie fortement. À 500 Hz, le déchirement d’image est cependant si discret que désactiver le VRR dans les jeux concernés règle le problème sans réel sacrifice.

MSI propose aussi une fonction d’insertion d’images noires, baptisée MPRT. Elle divise la luminosité par deux, soit environ 150 cd/m², impose de brider le jeu à 250 images par seconde et ne fonctionne pas en même temps que le VRR. Quel intérêt, alors ? Cette fonction se révèle pourtant bien utile à ceux dont la machine plafonne autour de 250 images par seconde, puisqu’elle offre dans ce cas une netteté comparable à celle du 500 Hz natif. L’effet reste toutefois moins spectaculaire que chez certains concurrents. Et comme elle exige un signal d’au moins 240 Hz, les consoles limitées à 120 Hz n’en profiteront pas.

🎨 Une qualité d’image saisissante, sous conditions

La dalle QD-OLED de quatrième génération offre ce que l’on attend d’elle : des noirs parfaits (la sonde relève 0 cd/m² sur un écran noir, soit un contraste infini) et un gamut immense, annoncé à 99 % du DCI-P3 et à 98 % de l’Adobe RGB.

Revers de la médaille, le mode par défaut exploite tout ce gamut natif. Comme Windows ne gère pas la colorimétrie des contenus SDR, les couleurs paraissent sursaturées, et nos mesures le confirment.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le delta E moyen en SDR est de 3,19, ce qui est dans la moyenne de bien des écrans de cette catégorie. La luminosité maximale de 242 cd/m² ne semble pas tenir la promesse des 300 cd/m² promise toutefois. La température de couleur est de 6 497 K, soit quasiment au niveau de la référence de 6 500K.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Activer le HDR dans Windows remet un peu d’ordre, puisque le système convertit alors les contenus SDR vers l’espace sRGB, sans pour autant atteindre la rigueur d’un écran calibré. Avec ce réglage, les relevés amènent le delta E moyen à 2,26. Les couleurs ne sont plus sursaturées, elles se montrent même légèrement en retrait par rapport à la cible.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Les tons sombres restent un peu denses, avec un gamma mesuré de 2,2 à 2,4 sur l’essentiel de la plage. La température de couleur passe en revanche à 6 232 K contre une référence à 6 500K. MSI laisse la main sur la température de couleur et le gamma dans l’OSD, ce qui permet d’atténuer ces écarts sans passer par une sonde.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Ces valeurs sont toutefois à relativiser : elles ont été prises avec une sonde i1Display Pro sans correction spécifique aux dalles QD-OLED, qui lit moins bien les primaires très saturées que les gris. Les écarts sur les couleurs vives sont donc à prendre avec prudence, alors que la lecture du niveau de gris et du blanc est plus fiable.

☀️ Une luminosité en dessous de la promesse annoncée ?

En SDR, MSI annonce 300 cd/m². Sur nos relevés, avec la luminosité réglée à 100 %, le blanc plein écran ressort à 242 cd/m² et à 173 cd/m² avec le HDR activé dans Windows, ce qui reste confortable dans une pièce éclairée avec modération.

C’est un progrès sur le papier par rapport aux dalles True Black 400 de la génération précédente, annoncées à 250 cd/m² en plein écran, même si ce modèle reste en retrait par rapport aux 300 cd/m² annoncés par le fabricant.

Ceux qui ont connu les premiers OLED gaming en 1440p, comme le Corsair Xeneon 27QHD240 et sa dalle 240 Hz, mesureront le chemin parcouru, notamment en bureautique, où la luminosité de ces écrans restait souvent bridée.

Mesures en SDR. © Tom’s Hardware Mesures en HDR. © Tom’s Hardware

Le revêtement de la dalle, présenté comme antireflet par MSI, reste brillant. Les images y gagnent en éclat et en piqué, sans le léger grain d’un traitement mat, mais les reflets sont bien visibles. Ne l’utilisez pas avec un reflet de soleil derrière vous.

Avec une densité de 111 pixels par pouce, la finesse d’affichage est satisfaisante, sans toutefois rivaliser avec celle d’un écran 4K de même diagonale. Les caractères les plus petits peuvent ainsi paraître légèrement moins nets.

En revanche, MSI a fait des progrès sur la disposition triangulaire des sous-pixels : les franges colorées autour du texte, particulièrement gênantes sur les premières générations de QD-OLED, sont désormais presque imperceptibles. Il faut s’approcher à quelques centimètres de la dalle pour les distinguer, ce qui n’est pas censé arriver.

🔌 Une connectique digne de ce nom

C’est sur le plan de la connectique que le MPG 271QR se démarque de la plupart de ses concurrents à 500 Hz. Il dispose de deux ports HDMI 2.1 à 48 Gb/s, d’un DisplayPort 2.1a compatible UHBR20 (80 Gb/s) et, surtout, d’un port USB-C prenant en charge le DisplayPort Alt Mode et capable de fournir jusqu’à 98 W pour recharger un ordinateur portable.

Toutes ces entrées permettent d’exploiter la définition native de l’écran à 500 Hz. Avec une carte graphique compatible DisplayPort 2.1 UHBR20, le signal peut être transmis en 10 bits sans compression. En revanche, avec une carte plus ancienne utilisant le DisplayPort 1.4 ou via HDMI 2.1, la compression DSC prend le relais pour maintenir cette fréquence de rafraîchissement.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le hub USB comprend deux ports USB-A à 5 Gb/s et bénéficie d’un commutateur KVM intégré, qui permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris. Le principe est simple : les périphériques sont branchés directement sur l’écran, qui les attribue à l’un ou l’autre des ordinateurs selon la source sélectionnée.

On peut ainsi connecter un PC portable en USB-C et une tour en DisplayPort, accompagnée d’un câble USB-B pour transmettre les données des périphériques. Il suffit ensuite de basculer d’une source vidéo à l’autre pour retrouver son clavier et sa souris sur la machine correspondante, sans avoir à débrancher quoi que ce soit. Le portable reste par ailleurs alimenté grâce aux 98 W délivrés par le port USB-C. Pour un joueur qui utilise également son installation en télétravail, c’est un véritable confort au quotidien.

✅ Menu OSD : des fonctions à foison

Le joystick placé sous la bordure inférieure ouvre un menu à sept onglets. Un bandeau en haut rappelle en permanence l’essentiel : définition, fréquence, mode d’image actif, état du HDR, de l’Adaptive-Sync et entrée utilisée.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

L’onglet consacré à l’image regroupe les modes prédéfinis : Eco, User, Premium Color, FPS, Racing, RTS, RPG, Black-White, sRGB et Adobe RGB et Display P3.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le menu gaming concentre tout le reste : KVM, MPRT, Optix Scope, DisplayHDR, DSC, HDMI 2.1, Adaptive-Sync, minuteur, affichage de la fréquence et taille d’écran. On y règle donc aussi bien le viseur et le zoom que le basculement entre les ordinateurs partageant le clavier et la souris.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le menu IA, lui, tient en cinq paramètres : AI Crosshair, AI Vision, AI Care Sensor, AI Brightness et AI Light Sensor. C’est là que l’on active la détection de présence et la luminosité automatique.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

L’onglet OLED Care est le plus fourni, avec dix entrées : Pixel Shift, Panel Protect, Protect Notice, détection d’écran statique, de logos multiples, de barre des tâches, de bordures et de séparations verticales, Auto DIM Control et OLED Panel Info, qui permet de suivre l’état de la dalle.

Test MSI MPG 271QR QD-OLED X50 : notre verdict