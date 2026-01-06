Test Ultimate Setup : c’est confirmé ce bureau assis/debout est aussi confortable pour le gaming que pour le travail

La marque allemande Ultimate Setup a conçu un bureau adapté aussi bien au gaming qu’au travail. Nous l’avons testé en détail afin de savoir si le résultat était à la hauteur de la promesse.

9/10 Bureau Ultimate Setup A partir de 710€ On aime Construction soignée et solide

Construction soignée et solide Excellente stabilité en toutes circonstances

Excellente stabilité en toutes circonstances Ajustement de la hauteur précis

Ajustement de la hauteur précis Accessoires réellement utiles On n’aime pas Le coût des accessoires Verdict : Avec le Void Sola, Ultimate Setup propose un bureau assis/debout robuste, stable et parfaitement adapté aux utilisateurs exigeants, qu’ils soient gamers ou travailleurs. La qualité de fabrication, l’ergonomie et la précision du réglage en font une référence des plus crédibles sur le segment haut de gamme. Le montage demande du temps et un minimum de patience, mais reste accessible et bien pensé. Une fois installé, le bureau offre un confort d’utilisation remarquable. Ce modèle s’adresse avant tout aux utilisateurs à la recherche d’un bureau durable, capable de supporter du matériel lourd et de s’adapter à un usage quotidien intensif. Un investissement conséquent, mais cohérent au regard de l’expérience proposée.

Dans un univers largement dominé par des bureaux gaming au design très marqué, Ultimate Setup adopte une posture différente. Fondée en Allemagne, la marque propose des bureaux assis/debout haut de gamme pensés avant tout comme des outils de travail et de jeu fiables, solides et durables. Ici, pas d’effets RGB ni de choix esthétiques tapageurs. Ultimate Setup privilégie une approche centrée sur la sobriété, la qualité de fabrication et le confort d’utilisation.

Le bureau est un élément central du quotidien. On y passe de longues heures, parfois plusieurs jours d’affilée, à travailler, jouer, créer ou étudier. Il doit donc être capable d’être pratique, de supporter des charges importantes, de rester stable en toutes circonstances et de s’adapter à tous les différents usages. C’est précisément sur ces aspects qu’Ultimate Setup concentre ses efforts, avec l’ambition de proposer un mobilier design et conçu pour durer plusieurs années.

Pour ce test, nous avons choisi une configuration composé d’un plateau Void Sola ergonomique en finition noire effet carbone, dans sa version 160 cm, associé à un piètement électrique noir. Cette base est complétée par un ensemble d’accessoires comprenant un support de tour PC fixé sous le plateau, un porte-gobelet, un bac de gestion des câbles, une chaîne aimantée pour guider les fils à l’arrière du bureau ainsi qu’un tapis de souris noir. La configuration est également disponible en blanc.

💰 Prix et disponibilité

Pour créer votre propre configuration, Ultimate Setup met à votre disposition sur son site officiel un configurateur qui vous permet de choisir chaque élément de votre bureau pour concevoir un setup qui vous ressemble. La marque est également disponible sur Amazon, on y trouve notamment une grande partie des accessoires.

La configuration que nous avons testée coûte 969,50€ mais son prix peut tomber à 748€ sans les accessoires (support de tour PC, porte-gobelet, bac de gestion des câbles et tapis de souris). Si vous appliquez le code promo TMHW5 que nous avons négocié pour nos lecteurs, ces tarifs sont respectivement de 921€ et de 710€.

👉 Le code promo TMHW5 correspond à une remise de 5% sur tout le site officiel d’Ultimate Setup jusqu’au 31 mars 2026 !

Ultimate Setup se positionne clairement sur le segment premium. Le prix peut sembler élevé au premier abord, notamment lorsque l’on ajoute plusieurs accessoires à la configuration de base. Mais ce tarif s’explique par le niveau de qualité proposé.

Les matériaux utilisés, la conception du piètement, l’épaisseur du plateau et la qualité des finitions placent ce bureau au-dessus de nombreuses alternatives plus abordables. Il s’agit d’un investissement pensé pour le long terme, capable d’accompagner des usages intensifs et des configurations exigeantes. Les accessoires, bien que facultatifs, renforcent la cohérence de l’ensemble et évitent de devoir recourir à des solutions tierces parfois moins adaptées ou moins esthétiques et qui viendraient gâcher le tableau.

⚙️ Conception et caractéristiques

Le plateau Void Sola est fabriqué à partir de MDF haute densité et est ici recouvert d’un stratifié à l’aspect carbone. Dès les premières manipulations, il inspire confiance. L’épaisseur et la rigidité sont au rendez-vous et la surface ne montre aucune flexion, même lorsqu’elle supporte beaucoup de poids. Le rendu carbone n’est pas tape à l’œil, il est particulièrement réussi et agréable au toucher en plus de limiter les traces de doigts.

Sur le plan ergonomique, plusieurs choix de conception méritent d’être soulignés. Le plateau intègre une découpe frontale qui facilite le positionnement et améliore le confort. Un léger biseau vient compléter l’ensemble et évite toute sensation de bord trop agressif au niveau des avants-bras. À l’arrière, une ouverture permet de faire passer les câbles vers le système de gestion prévu et contribue à maintenir un espace de travail propre et organisé.



Le piètement électrique repose sur une structure entièrement en acier conçue pour garantir une excellente stabilité. La plage de réglage en hauteur est large (de 72 cm à 120 cm) et permet d’adapter le bureau à une grande variété de morphologies, que ce soit en position assise ou debout. Le panneau de commande, positionné sur le côté droit, intègre un écran LED affichant la hauteur avec précision, ainsi que quatre emplacements de mémoire pour enregistrer ses positions favorites.

📦 Livraison et déballage

Dès la livraison, Ultimate Setup marque des points car les différents éléments du bureau sont répartis dans plusieurs cartons distincts, chacun bénéficiant d’un emballage très soigné. Le plateau, le piètement et les accessoires arrivent parfaitement protégés, ce qui réduit considérablement les risques liés au transport.

Une fois déballés, les composants dégagent immédiatement une impression de sérieux. Les matériaux sont épais, les pièces lourdes, les soudures propres et la peinture uniforme. Rien ne donne l’impression d’un produit fragile ou d’une fabrication approximative. On sent clairement que l’ensemble a été conçu pour durer.

Le contenu des cartons est également très complet. Toute la visserie est fournie, parfois même en double, ce qui est toujours appréciable. Ultimate Setup va jusqu’à inclure les forets nécessaires, des gabarits de perçage et divers accessoires dédiés au cable management. Un souci du détail qui simplifie grandement l’installation et évite toute dépense supplémentaire.

🪛 Montage : exigeant mais bien pensé

Vous vous en doutez, le montage du bureau demande du temps et un minimum d’organisation. Il ne s’agit clairement pas d’un produit que l’on assemble en une heure. Dans notre cas, l’installation complète (incluant le piétement, le plateau, les accessoires et la gestion des câbles) a nécessité environ trois heures.La notice fournie est globalement satisfaisante, même si certains passages pourraient gagner en clarté. Cela dit, la logique d’assemblage reste cohérente et progressive. En prenant le temps de suivre chaque étape avec méthode, on ne rencontre aucune difficulté majeure.

Malgré la durée, le montage ne se révèle jamais frustrant. Les pièces s’ajustent correctement, il n’est jamais nécessaire de forcer, et l’on ne se retrouve pas à démonter des éléments à cause d’un mauvais alignement.



Le support de tour PC est finalement l’étape la plus délicate. Celui-ci doit être réglé précisément en fonction des dimensions de l’ordinateur, puis positionné manuellement sous le plateau. Cette phase demande un peu de patience et quelques ajustements, mais elle est indispensable pour obtenir un rendu satisfaisant. Et on apprécie grandement qu’Ultimate Setup ait pensé à toutes les tailles d’unités centrales. Aucun risque de se retrouver avec un support incompatible. Une fois installé, ce dernier se montre extrêmement solide et met véritablement en valeur le setup.

🔗 Réglage de la hauteur et ergonomie générale

La mise en service du bureau est très rapide puisqu’il s’agit d’un simple plug and play. Le branchement se fait sans difficulté, et après une courte manipulation pour initialiser le système, le bureau est immédiatement opérationnel.

Le boîtier de commande, discret, est l’un des points forts de l’ensemble. Le réglage de la hauteur est précis, réactif et agréable à utiliser. Les quatre profils mémorisables permettent de passer instantanément d’une position à l’autre, que ce soit pour travailler assis, debout ou adapter la hauteur à différents utilisateurs. La présence d’un port USB intégré sur le côté constitue un petit plus pratique pour recharger un smartphone ou un accessoire à portée de main.



Les mouvements de montée et de descente sont fluides, sans à-coups. Le moteur émet un léger bruit, mais celui-ci reste discret et parfaitement acceptable dans un environnement de travail ou de jeu. Surtout, la stabilité est irréprochable, y compris lorsque le bureau est en mouvement. Nous avons fait le test avec un verre d’eau posé sur le plateau pendant la montée et nous n’avons pas observé le moindre frémissement.

🔌 Organisation des câbles et des accessoires

Concernant la gestion des câbles, Ultimate a une fois de plus pensé à tout. L’ouverture arrière du plateau, combinée au bac à câbles et à la chaîne aimantée, permet de guider les fils efficacement et d’obtenir un rendu propre sans avoir à fournir trop d’efforts. Ce point est particulièrement intéressant quand on sait que les bureaux assis/debout ont la réputation d’être difficiles à organiser au niveau des câbles.

Ultimate Setup laisse également une certaine liberté dans le choix des solutions de cable management, tant sur le format que sur la couleur. Une flexibilité bienvenue pour adapter le bureau à ses préférences esthétiques et à la configuration de son setup.

Les accessoires fournis ne sont pas indispensables, mais il serait dommage de passer à côté. Le support de tour PC, en particulier, libère de l’espace au sol et sur le plateau, facilite le nettoyage et contribue à une meilleure organisation générale. Le porte-gobelet et les autres éléments viennent également parfaire l’ensemble sans tomber dans le gadget inutile.

🖥️ Confort et usage au quotidien

À l’usage, le bureau assis/debout Ultimate Setup confirme pleinement son positionnement haut de gamme. En position assise comme en position debout, la stabilité est exemplaire. Même à hauteur maximale, aucun mouvement latéral ni vibration ne viennent perturber l’expérience.

La précision du réglage permet d’adapter très finement la hauteur à sa posture, ce qui se ressent sur le confort général. Alterner entre les positions est naturel, d’autant plus que la transition est rapide et relativement silencieuse. Ce qui encourage à varier les postures au fil de la journée.

Sur le long terme, l’intérêt d’un bureau assis/debout est évident. Pouvoir alterner entre différentes positions contribue à limiter la sédentarité, à réduire certaines tensions musculaires et à améliorer le confort global lors des longues sessions de travail ou de jeu.