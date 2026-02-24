Test Raccoon 2 SE de RoboUp : un robot tondeuse à moins de 500€ parfait pour les petits jardins

Nous avons testé le Raccoon 2 SE de RoboUp afin de s’assurer que sa promesse de simplicité et d’efficacité était remplie, et cela malgré un prix très attractif comparé à des modèles similaires.

8,5/10 Raccoon 2 SE de RoboUp 499€ > RoboUp Voir le verdict Son prix

Simplicité de mise en œuvre

Tonte douce mais efficace

Silencieux

Application facultative

Fonctionne sans Wi-Fi Se coince parfois

Gestion des bordures imparfaites

Feuilles mortes ne sont pas broyées

Se passer de la corvée de tonte est un luxe auquel on s’habitue très rapidement. Et l’arrivée d’une nouvelle génération de robots tondeuses plus performants et plus simples à utiliser a de quoi donner des envies à tous les propriétaires de jardin à condition d’avoir un budget suffisant à y consacrer.

RoboUp a fait le pari de concevoir un modèle embarquant juste ce qu’il faut de technos pour proposer un tarif plus accessible. Le Raccoon 2 SE constitue donc un premier prix pour les jardins de moins de 500 m2.

Le test de ce modèle a débuté à l’automne dernier alors que le Raccoon 2 SE n’était pas encore officiellement sur le marché. La phase de précommande est maintenant achevée et le robot tondeuse de RoboUp est officiellement disponible sur le site du fabricant.

💰 Prix et disponibilité

Le Raccoon 2 SE est proposé sur le site du fabricant à 499€ livraison comprise. C’est un prix très attractif comparé au reste du marché. En effet, dans la catégorie des robots tondeuses pour « petits » jardins (moins de 500 m2), il faut souvent compter au moins 800 euros pour un modèle concurrent. Et le fabricant en fait l’un de ses arguments : pas de fonctions inutiles pour maintenir un prix agressif.

Voir l’offre

⚙️ Design et caractéristiques

Le Raccoon est livré avec sa station de charge, un pare-chocs (à monter), une clé Allen ainsi que les vis nécessaires et 9 lames de rechange. Vous trouverez également à l’intérieur du carton 2 balises (pour guider le robot) et des vis pour arrimer la station si elle doit être installée dans l’herbe.

Au niveau du look, le Raccoon 2 SE ressemble beaucoup à ses congénères avec une coque plastique, 2 grosses roues crantées à l’avant qui assurent la propulsion et une petite à l’arrière pour gérer les virages.

On trouve sur le dessus quelques boutons et un écran LCD permettant de le piloter même sans application. Vu du dessous, la taille des lames du Raccoon 2 SE peut surprendre car elles sont toutes petites, mais pas d’inquiétude, ça coupe. Nous y revenons plus bas dans cet article dans la partie sur l’efficacité de la tonte.

Taille de jardin : max 500 m2

Vision IA

Fonctionne sans application

Batterie : 5 Ah

Autonomie : 150 minutes

Recharge rapide : 70 minutes

Poids : 11,5 kg

Garantie de la batterie : 2 ans

Garantie de la station de charge : 2 ans

Garantie appareil : 3 ans

📦 Mise en route

Le plus long sera sans doute de sortir le Racoon 2 SE de son carton car, pour le reste, il n’y a pas grand-chose à faire pour qu’il soit opérationnel. Vous n’aurez qu’à visser le pare-chocs avec les vis fournies, ce qui prend à peine plus d’une minute.

Il faut ensuite installer la base à proximité d’une prise de courant mais aussi avec un accès plat à la pelouse à tondre. Le fabricant conseille de ne pas dépasser une quinzaine de centimètres du bord. Il est également possible de fixer la base directement dans l’herbe. Dans ce cas, vous pourrez utiliser les grosses vis fournies pour arrimer la station au sol afin d’éviter qu’elle bouge lorsque le robot revient à sa base. Le tout est parfaitement étanche, le robot tondeuse supportera donc sans problème la pluie et autres intempéries. Il est toutefois possible d’acquérir un garage (sorte de capot qui vient s’ajouter à la station) pour 120€ environ.

🗺️ Cartographie et déplacement

C’est l’une des particularités du Raccoon 2 SE, il se repère uniquement grâce à sa caméra IA et à quelques capteurs qui l’aident à interpréter les contours du jardin à tondre. Et cela marche plutôt bien. En effet, testé sur 2 jardins différents, il a su nous proposer dans les 2 cas une carte très convaincante sans aucune aide ni installation de balises ou de câbles. Tout se fait au sol, il n’entre en contact avec aucune antenne, il n’est donc pas perdu y compris lorsqu’il passe sous les arbres.

Nous l’avons même testé de nuit, et grâce aux 2 lampes situées à l’avant de chaque côté de la caméra, cela fonctionne parfaitement.

Testé dans 2 jardins différents, le Raccoon 2 SE a proposé des cartes très convaincantes.

Pour nos premiers tests, nous avons lancé une tonte automatique sans même connecter l’application. Le premier jardin d’une surface de 80 m2 n’a posé aucune difficulté au Raccoon 2 SE ce qui n’est pas surprenant car la zone était relativement carrée et sans obstacle particulier à gérer. Dans le 2e jardin où nous l’avons testé, il a dû gérer des contours beaucoup plus flous, car la pelouse se prolonge vers des zones boisées sans démarcations claires. Il va donc perdre un peu de temps sur ces zones intermédiaires un peu broussailleuses.

Les commandes placées sur le dessus du robot tondeuse Raccoon 2 SE.

Pour éviter qu’il s’enfonce dans des parties particulièrement accidentées, nous avons construit une barrière avec des bûches et cela a suffi à régler le problème. Il est

Egalement possible d’acheter des piquets au quadrillage noir et blanc sur le site de RoboUp (30€ les 5 piquets) pour délimiter certaines zones.

Vous avez également la possibilité de définir les contours manuellement en le pilotant avec un « joystick » depuis l’application. Après test de cet autre mode, nous n’avons pas observé de grande différence dans le résultat final.

🔋 Autonomie

RoboUp annonce 150 minutes d’autonomie ce qui ne suffit pas pour tondre 80 m2 puisque le temps total de tonte pour cette surface est de 3h environ. Cela peut paraitre très long pour une surface qui demande à peine 15 minutes avec une tondeuse à main.

Mais dans les faits cela importe assez peu. En effet, le Raccoon rejoint sa base et se recharge s’il en a besoin et repart une fois qu’il a récupéré suffisamment de batterie.

Et comme il est très silencieux même s’il met 5h pour tondre la pelouse, ça n’est pas réellement gênant. Il fait sa vie dans son coin et vous pouvez continuer la vôtre.

Voir l’offre

🌱 Efficacité de la tonte

Au départ, il n’impressionne pas avec ses 3 petites lames et on peut être sceptique sur son efficacité après son premier passage. Pourtant 3 heures après, la pelouse est tondue avec un résultat probant. L’effet n’est pas le même que si vous passez avec une tondeuse équipée d’une grosse lame, d’ailleurs si des feuilles mortes se trouvent sur votre pelouse, elles ne seront pas broyées. Ici la tonte est douce et certainement meilleure pour la biodiversité de votre jardin.

De plus, la corvée de tonte étant sous-traitée au Raccoon 2 SE, vous pouvez tondre moins ras mais beaucoup plus souvent.

🏡 Les bordures

En théorie, c’est l’un des réglages proposés sur l’application. En effet, il existe un « Mode bord » où l’on peut choisir entre « Coupe au bord » ou « Montée sur le bord », dans les faits la différence n’est pas toujours perceptible, tout va dépendre de l’environnement et de son interprétation par le Raccoon 2 SE. Dans notre cas, l’une des bordures était plutôt bien gérée mais pas l’autre. Il n’est pas toujours évident de savoir pourquoi.

Il est dommage qu’on ne puisse pas utiliser le mode de pilotage manuel pour peaufiner les zones qui restent à tondre. En effet, si ce mode permet de déplacer la tondeuse à un endroit oublié pour ensuite activer la tonte locale, il n’est pas possible de tondre lorsque l’on est en mode manuel.

📱 Application et Wi-Fi

C’est l’un des gros atouts du robot tondeuse de RoboUp, il n’a pas besoin du Wi-Fi pour fonctionner. En effet, même si votre jardin ne capte pas votre réseau Internet domestique, tout peut se faire depuis les quelques boutons placés sur le dessus. Une fois votre hauteur de coupe réglée, lancez une tonte automatique, et c’est tout, le Raccoon 2 SE va se débrouiller tout seul que ce soit sa première utilisation ou non.

Il est possible de piloter le Raccoon 2 SE depuis l’écran placé sur le dessus sans avoir recours à l’application.

Toutefois, l’utilisation de l’application peut s’avérer utile notamment si vous souhaitez programmer des tontes automatiques. De même, certains paramètres comme la gestion des bordures ne sont paramétrables que depuis l’application.

🌷 Détection des obstacles

La plupart des objets qui vont se trouver sur son passage seront évités. De même si un humain ou un animal passe devant il ralentira et si besoin contournera. Le pilotage s’effectuant à la caméra, un objet d’une couleur proche du terrain peut ne pas être détecté. Mais on est un peu sur le même principe que celui qui s’applique aux robots aspirateurs, si vous voulez que la tonte soit efficace, évitez de laisser le terrain jonché d’objets en tout genre.

Pour ce qui concerne la détection de plate-bande, là encore c’est assez variable et cela va dépendre du type de zone à éviter. Là encore, si la démarcation est claire cela ne posera pas de problème.

Il n’est pas exclu que vous le retrouviez coincé quelque part. En effet, le Raccoon 2 SE s’est bloqué quelques fois : sous un banc du jardin ou dans un trou suffisamment grand pour s’y bloquer, mais trop petit pour être identifié par la caméra IA. Si vous êtes dans les parages, il suffira de le décoincer manuellement pour qu’il reparte.

Le Raccoon 2 SE s’est bloqué dans un trou masqué par la végétation. Un déblocage manuel est alors nécessaire.