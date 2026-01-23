Test Hator Skyfall 100 Pro Wireless : le clavier gamer qui va faire des ravages sur son passage

Les claviers gamer de grandes marques coûtent parfois très cher. Alors, un clavier gamer qui remplit tout ce que l’on attend, pour pas trop cher, ça vaut quoi ? Nous avons découvert une nouvelle marque : Hator, et un clavier étonnant.

Le Skyfall 100 Pro adopte un look noir et blanc. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

9/10 Hator Skyfall 100 Pro Wireless Voir le verdict Rapport qualité / prix ultra agressif

Confort de frappe optimal

Touches en PBT

L'écran personnalisable (bien que gadget)

Logiciel très complet

Rangement du dongle astucieux Logiciel pas encore en français

Autonomie avec rétro-éclairage allumé

Pas de repose-poignets

Rétro-éclairage imparfait

Maintenant que vous connaissez l’Ukraine pour les raisons d’actualité internationale, vous savez placer le pays sur la carte. Cependant, saviez-vous que ce pays produit des claviers mécaniques ? Hator est une jeune marque ukrainienne, qui propose toute une gamme de matériel gaming. Encore des claviers gamer diront certains, mais ici, le rapport qualité / prix s’annonce comme très agressif envers les ténors du domaine. Nous avons testé ce clavier pendant une semaine, voici notre avis.

💶 Quel est le prix du Hator Skyfall 100 Pro Wireless ?

Le Hator Skyfall 100 Pro Wireless est commercialisé au prix de 94,99€ sur le site du constructeur. Il est disponible avec un layout français, mais également avec différentes dispositions de claviers pour d’autres pays du monde et d’Europe.

⚙️ Hator Skyfall 100 Pro Wireless : les caractéristiques

Le Skyfall 100 est un clavier full layout, intégrant un pavé numérique et des flèches directionnelles. Ses caractéristiques sont les suivantes :

Type de clavier : mécanique

mécanique Modèle des switchs : Hator Aurum Vanila Silent Linear

Hator Aurum Vanila Silent Linear Durabilité : 50 millions d’activations

50 millions d’activations Course minimale : 0,4 mm

0,4 mm Course maximale : 4 mm

4 mm Matériau des keycaps : PBT

PBT Autonomie estimée : 27 heures avec éclairage / 1333 heures en Bluetooth sans éclairage

27 heures avec éclairage / 1333 heures en Bluetooth sans éclairage Capacité de la batterie : 8000 mAh

8000 mAh Fréquence d’échantillonnage : 1000 Hz

1000 Hz Connectivité : filaire / 2,4 GHz / Bluetooth 5.3

🔦 Un design soigné et personnalisable

Ce que nous avons apprécié avec cet Hator Skyfall 100 Pro Wireless, c’est que le clavier n’arrive pas seul. Dans la boite, on retrouve également tout un lot de keycaps, permettant de l’adapter à toutes les langues. Le clavier arrive avec une configuration en français initialement, mais on peut également lui appliquer une configuration avec des caractères allemands, danois, suédois, espagnols, italiens, anglais, …

Les keycaps en plus arrivent en nombre. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Il est assez impressionnant de voir que pour la moitié du prix d’un Cherry Xtrfy MX 10.1 Wireless, on retrouve autant de keycaps matériel fourni. Un autre keycap est également fourni, pour le bouton Echap, qui est en fait une touche rose avec le logo de la marque. Sauf que la touche fournie est exactement identique à celle installée.

Le look noir et blanc plaira à certains utilisateurs, il ne conviendra peut-être pas à tout le monde en revanche.

Le câble se connecte en USB-C naturellement. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

On note également la présence d’un petit écran sur la partie supérieure droite du clavier. Les écrans sur les claviers se font de plus en plus nombreux, avec des utilités variées. Ici, il sert uniquement à donner certaines informations.

Sur la droite de cet écran, une molette permettant de régler le volume du PC, ou de le couper, quand on appuie dessus.

La molette est idéalement positionnée. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le connecteur USB-C pour la recharge ou une utilisation filaire du Skyfall 100 Pro Wireless se trouve sur la tranche arrière de ce dernier. Nous avons cherché le dongle de connexion USB, mais il n’est pas dans la boite. Il se trouve en effet sous le patin escamotable de droite (à gauche quand on retourne le clavier). Ce rangement est habile et permet, quand on se déplace, de ne pas perdre ce dongle de taille réduite.

Le dongle est bien caché. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le clavier et la boite ne sont toutefois pas sans laisser entrevoir une inspiration chez Corsair. La couleur jaune, le type d’écriture, tout cela est fortement inspiré, mais le design du clavier est assez unique.

Le Skyfall 100 Pro Wireless se connecte en 2,4 GHz ou en Bluetooth. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Notons également la présence de LEDs d’activité sur la gauche du pavé numérique. Lesquelles permettent de visualiser si la touche de verrouillage des majuscules ou des chiffres est activée. Une autre permet de voir le mode d’utilisation du clavier. La LED est éteinte quand le clavier est branché, verte en 2,4 GHz et bleue en Bluetooth.

📟 Un écran intégré et un logiciel complet

L’écran intégré est pratique pour certaines fonctionnalités. Il permet par exemple d’afficher l’heure. Pour cela en revanche, le logiciel doit être installé, afin de synchroniser l’horloge du PC.

Mettez votre logo sur l’écran ! © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Il affiche également les fonctions Ver Num et Ver Maj, ce qui fait doublon avec les LEDs présentes sur la gauche du pavé numérique. Cependant, cet écran est personnalisable.

Il est par exemple possible d’y afficher une image ou un GIF. Ici, nous avons affiché le logo de Tom’s Hardware, rien de plus simple pour ça.

Le logiciel permet une totale personnalisation de l’écran. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Dans les autres volets, on peut paramétrer les effets de lumière du clavier. Ce dernier est franchement fourni en effets lumineux, avec pas moins de 21 préconfigurations enregistrées. Niveau luminosité, tout est paramétrable, mais c’est là que ça pèche un peu.

De nombreux effets de rétro-éclairage sont présents. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Si les touches centrales sont bien éclairées, les touches supérieures en revanche, et toutes les touches avec des keycaps noires, sont un peu moins visibles, c’est dommage.

Chaque touche est paramétrable. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le logiciel permet également de créer des macros ou de désactiver des touches.

En revanche, ici, l’interface n’est disponible qu’en anglais, ukrainien, allemand ou polonais. Il est souhaitable qu’une version française soit disponible prochainement.

⌨️ Confort de frappe et switchs

Le plus incroyable avec ce Hator Skyfall 100 Pro Wireless, c’est que nous avons sous les doigts un clavier mécanique. Les switchs sont des Hator Aurum Vanila Silent Linear, annoncées pour une durée de 50 millions de clics. La force d’activation demandée est de 50 grammes environ, et la course totale est de 4 mm. La course minimale est quant à elle de 0,4 mm, pour permettre l’activation de la touche.

Le clavier dispose de touches semi-flottantes. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Les keycaps sont en PBT, encore un très bon point, limitant ainsi drastiquement les traces de doigts sur le clavier.

Les keycaps en PBT sont très douces au toucher. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Sous les doigts, c’est assez impressionnant. Les touches sont réactives, très silencieuses, et le bruit émis par ces dernières est assez doux, très agréable et un peu étouffé. C’est l’idéal pour quiconque apprécie les claviers mécaniques discrets, bien loin des switchs bleus. Le clavier est encore moins bruyant que l’excellent HyperX Alloy Rise 75.

🔋 Autonomie : c’est du solide

Le fabricant annonce une batterie de 8000 mAh, avec une autonomie montant jusqu’à 27 heures avec le rétro-éclairage et … 1333 heures sans rétro-éclairage ! La différence est immense, bien que les 1333 heures seront atteintes en mode Bluetooth, certainement pas en 2,4 GHz, le Bluetooth consommant moins d’énergie, mais apportant moins de réactivité.

De notre côté, durant notre test, nous avons chargé le clavier à 100%, avec la luminosité au maximum, il a tenu pendant plus de 25 heures sans problème, avec le rétro-éclairage à fond.

🧐 Notre verdict sur le Hator Skyfall 100 Pro Wireless