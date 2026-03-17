Test Realme 16 Pro : un marathonien de l’endurance qui manque un peu de muscle

Avec le Realme 16 Pro, le constructeur chinois mise sur un écran AMOLED sublime, un capteur photo de 200 MP et une batterie colossale de 6500 mAh pour séduire le segment milieu de gamme. Mais derrière cette fiche technique aguicheuse, l’équilibre entre les composants n’est pas toujours au rendez-vous. Nous l’avons utilisé pendant plusieurs jours : voici notre verdict complet.

Le Realme 16 Pro affiche un look sobre. © Charles pour Tom’s Hardware

7/10 Realme 16 Pro 382.30€ Voir le verdict Très bonne autonomie et charge rapide

Superbe dalle AMOLED 144 Hz

Design fin et léger

Capteur photo convenable de jour Performances limitées pour le jeu

Zoom très décevant

Quelques bloatwares préinstallés

Sensible aux traces de doigts

Le fabricant chinois, qui s’est nettement calmé sur la quantité de smartphones présentés en France et en Europe, a lancé sa nouvelle gamme. Le Realme 16 Pro est l’un des fleurons de la marque sur le segment milieu de gamme. Ce porte-étendard se montre globalement performant, même s’il n’est pas parfait. En effet, si la fiche technique est alléchante, dans les faits, le constructeur aurait pu opter pour un meilleur équilibre.

Realme 16 Pro : à quel prix est-il vendu ?

Le Realme 16 Pro est disponible en configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 429,99€ sur le site du fabricant et chez certains revendeurs.

Quelles sont les caractéristiques du Realme 16 Pro ?

Avec des caractéristiques parfois solides, parfois un peu légères, le Realme 16 Pro joue sur un fil peu équilibré. Voici sa configuration :

Écran : AMOLED – 2772 x 1272 px – 450 PPP – 144 Hz

: AMOLED – 2772 x 1272 px – 450 PPP – 144 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7300 Max

: MediaTek Dimensity 7300 Max Mémoire : 8 / 256 Go

: 8 / 256 Go Objectif principal : 200 MP / Vidéo 4K 30 fps / f/1,8

: 200 MP / Vidéo 4K 30 fps / f/1,8 Objectif ultra-grand-angle : 8 MP, f/2,2, angle de 112°

: 8 MP, f/2,2, angle de 112° Caméra frontale : 50 MP, f/2,4

: 50 MP, f/2,4 Batterie : 6500 mAh

: 6500 mAh Charge : filaire Ultra Charge 80 W

: filaire Ultra Charge 80 W Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D Dimensions : 162,6 x 77,6 x 7,8 mm

: 162,6 x 77,6 x 7,8 mm Poids : 192 g

: 192 g Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC OS : Realme UI 7 basé sur Android 16

Design : classique mais efficace

Sur le plan esthétique, le Realme 16 Pro est assez simple. Sur la face avant, l’écran prédomine de la même manière que sur le GT 8 Pro précédemment testé par nos soins. Au centre de la partie supérieure de l’écran, la caméra frontale, et des bords relativement minces.

La caméra frontale est au centre de l’écran, tout en haut. © Charles pour Tom’s Hardware

Le constructeur a fait le choix de positionner les boutons de réglage du volume avec le bouton de verrouillage / déverrouillage du smartphone, sur la droite. Ce choix n’est pas forcément judicieux, mais l’immense majorité des constructeurs de smartphones Android font de la sorte. C’est dommage, cela manque cruellement d’ergonomie.

Tous les boutons sont à droite. © Charles pour Tom’s Hardware

Sur la partie inférieure, se trouvent le connecteur USB-C pour la recharge, le micro pour les appels, un haut-parleur, ainsi que le tiroir SIM.

Le connecteur USB-C permet également le transfert de données via OTG. © Charles pour Tom’s Hardware

Sur la tranche supérieure, le fabricant a positionné un second micro, ainsi qu’une petite sortie de haut-parleur. Cela n’aide toutefois en rien le haut-parleur principal, de piètre qualité.

Le haut-parleur du smartphone n’est pas terrible. © Charles pour Tom’s Hardware

Au dos, le Realme 16 Pro se montre plutôt simple, dans la version que nous avons testée. La façade est d’un bleu foncé très sobre, avec un module photo positionné sur la partie supérieure gauche. Ce dernier nous rappelle largement les modules photo des smartphones Xiaomi.

Le Realme 16 Pro offre un dos uni et poli. © Charles pour Tom’s Hardware

Un point regrettable toutefois, malgré que le dos soit poli, il reste sensible aux traces de doigts, ce qui est fort dommage.

Un bel écran aux bords minces

Le fabricant chinois n’a pas lésiné sur son écran. On y retrouve ici une dalle de 6,78 pouces, adoptant la technologie AMOLED, bien évidemment. Le smartphone offre une définition de 2772 x 1272 pixels, soit une densité de 450 pixels par pouce, ce qui est très convenable.

La dalle AMOLED est un vrai plaisir à utiliser. © Charles pour Tom’s Hardware

Ajoutez à cela, l’écran 10 bits franchement joli, offrant jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, on est vraiment sur quelque chose de bon pour un smartphone de cette gamme. D’autant plus que la fréquence de la dalle monte à 144 Hz en mode GT, ce qui permet de profiter d’une fluidité parfaite.

La définition d’affichage est modifiable. © Charles pour Tom’s Hardware

Cependant, le mode GT, si intéressant soit-il, n’est pas la clé à vos problèmes. En effet, malgré un très bel écran, bien lumineux et aux couleurs vives, les performances ne suivent pas vraiment.

Des performances juste convenables

Doté d’une puce MediaTek Dimensity 7300 Max comme CPU et d’un chipset graphique intégré ARM Mali G615, le Realme 16 Pro accompagne tout cela de 8 Go de RAM (+ 10 Go via le SWAP) et de 256 Go de stockage. Notre version, avec ses 8 Go de RAM, n’a guère excellé dans les tests de performances.

Benchmark Score GeekBench 6 Single-core 851 GeekBench 6 Multi-core 2893 Antutu v10 946 653 3DMark Sling Shot Extreme 5132 3DMark Wild Life Stress Test 3167 3DMark Wild Life 3174 3DMark Wild Life Extreme Stress Test 863

Avec le mode GT activé, le Realme 16 Pro n’a pourtant pas atteint le million de points sur Antutu dans nos tests. Si bien que sur les jeux les plus lourds et exigeants, il a parfois tendance à saccader un peu. C’est dommage avec un écran aussi beau et aussi fluide.

Quant à la RAM, en LPDDR4X sur ce smartphone, elle atteint des débits de 3296 Mo/s en lecture et 3267 Mo/s en écriture, avec des latences de 35,3 ns, ce qui n’est pas mauvais, bien loin de là.

La puce de stockage en revanche, en UFS 3.1, se montre plus lente, avec un débit qui plafonne à 377 Mo/s en lecture et 340 Mo/s en écriture, de quoi ralentir les 10 Go de RAM supplémentaires puisés via la technologie SWAP.

Pour un usage quotidien, le Realme 16 Pro n’est pas mauvais, bien loin de là. Cependant, ce n’est pas un “smartphone gaming”.

Appareil photo du Realme 16 Pro

S’il n’est pas un cador de la photo, force est toutefois de constater que le Realme 16 Pro se débrouille plutôt bien, dans certaines conditions toutefois. Son appareil photo se compose de la façon suivante :

Capteur principal : 200 MP, ouverture ƒ/1,8, champ de vision 84°, objectif 6P.

: 200 MP, ouverture ƒ/1,8, champ de vision 84°, objectif 6P. Ultra grand-angle : 8 MP, ouverture ƒ/2,2, champ de vision 112°, objectif 5P.

L’appareil photo se compose de deux capteurs. © Charles pour Tom’s Hardware

C’est une configuration assez simple, mais qui fait le travail, du moment qu’on ne lui en demande pas trop.

En photo de jour en mode automatique, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les paysages sont très corrects, les couleurs sont approximativement respectées, bien qu’un peu édulcorées, mais le résultat est là.

En revanche, si l’idée vous prenait de zoomer, ne le faites pas, ou pas trop. Jusqu’à un zoom x5, le Realme 16 Pro se montre convenable.

x0.6 x1 x2 x5 x10 x30

Mais quand on le pousse un peu, le zoom x10, et encore pire, le zoom x30, sont terriblement mauvais, ce qui est fort regrettable. Les pixels ne sont que bouillie infâme à x30. Quand le seul capteur principal fait tout, ça ne se passe pas toujours à merveille.

Interface Realme UI : toujours des bloatwares

Si nous apprécions le design de Realme UI, modernisé et joli, bien que très inspiré d’iOS, on apprécie moins les bloatwares et applications pré-installées à gogo. Non, nous n’avons pas demandé Block blast, AliExpress, Booking, Temu ou Spotify. C’est sympathique de proposer, mais non merci.

Un aperçu de Realme UI 7. © Charles pour Tom’s Hardware

On peut toutefois “saluer” le fait que c’est moindre que chez certains autres constructeurs de smartphones, où les applications arrivent à la pelle. Mais c’est encore trop !

On retrouve comme à l’accoutumée chez le fabricant, la barre latérale sur le côté, permettant des actions rapides, et bien évidemment totalement personnalisable. Ce qu’on apprécie avec Realme UI, c’est la personnalisation de l’interface. On repassera en revanche sur la copie de Dynamic Island de l’iPhone, en version low-cost, évidemment, parfois, mieux vaut s’abstenir.

Grosse batterie, autonomie XXL

Les batteries gagnent en capacité dans nos smartphones et c’est une très bonne chose. Avec sa batterie imposante de6500 mAh, le Realme 16 Pro offre de quoi tenir pendant toute une journée, au moins. En effet, après avoir lancé un benchmark sur le smartphone, nous avons relevé une autonomie de 17h et 9 minutes. Et encore, pour une déchage de 100 à 20% ! Imaginez donc les 18 heures avec une grande facilité pour une décharge jusqu’à 0%.

Le smartphone titille les 18 heures d’autonomie haut la main. © Charles pour Tom’s Hardware

La batterie supporte la charge à 80 watts du fabricant, mais impossible de poser le smartphone sur une station de charge sans fil, il ne regagnera de l’énergie qu’une fois branché à un connecteur USB-C.

Realme 16 Pro : notre verdict