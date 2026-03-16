Test Realme GT 8 Pro : Un monstre de puissance qui fait trembler les géants

Avec le GT 8 Pro, Realme frappe fort et affiche clairement ses ambitions sur le segment premium. Écran AMOLED QHD+ à 144 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, triple capteur photo jusqu’à 200 MP et batterie de 7000 mAh : sur le papier, ce smartphone a tout d’un flagship accompli. Ajoutez-y un module photo au design interchangeable, et vous obtenez un appareil qui ne manque pas de personnalité. Mais à 1099,99€, le GT 8 Pro tient-il toutes ses promesses face à une concurrence féroce ?

Le Realme GT 8 Pro offre des performances spectaculaires. – © Charles pour Tom’s Hardware

9/10 Realme GT8 Pro 739€ Voir le verdict Performances exceptionneles

Charge ultra rapide 120 watts et sans fil 50 watts

Superbe dalle AMOLED lumineuse

Appareil photo très complet

Connectivité dernier cri

Appareil photo modulaire, gadget mais amusant S'échauffe assez rapidement

Copie bas de gamme de Dynamic Island

Une seule configuration disponible

Le Realme GT8 Pro est un smartphone haut de gamme du constructeur chinois. Realme, fabricant de smartphones assez jeune, mais épaulé par le groupe BBK Electronics, dont la marque pionnière est Oppo, s’est lancé dans les smartphones pas chers au début. Puis, le temps faisant son affaire, le fabricant a glissé sur le secteur des smartphones haut de gamme, avec les GT. Fort de cette évolution majeure, le GT 8 Pro est le fer de lance de la marque pour le début d’année 2026, avec des performances incroyables. Mais le constructeur ne s’arrête pas là, il apporte aussi un côté gadget, avec la personnalisation de son module photo. Nous avons testé le Realme GT 8 Pro pendant deux semaines, voici notre verdict sur ce smartphone étonnant.

💶 Realme GT 8 Pro : à quel prix est-il vendu ?

Le Realme GT 8 Pro est commercialisé par le constructeur au tarif de 1099,99€, en version blanche ou bleue. Ce tarif unique comprend une seule version, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Avec ceci, le fabricant offre le second cache pour le module photo, ainsi que le chargeur, et des écouteurs Buds Clip.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Realme GT 8 Pro ?

Le Realme GT 8 Pro s’affirme comme un appareil haut de gamme, avec des composants premium, une grosse batterie et le meilleur SoC du marché à sa sortie. Voici sa configuration complète :

Écran : AMOLED – 3136 x 1440 px – 508 PPP – 144 Hz LTPO

: AMOLED – 3136 x 1440 px – 508 PPP – 144 Hz LTPO Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mémoire : 16 / 512 Go

: 16 / 512 Go Objectif principal : 50 MP, F/1,8, vidéo 4K 120 fps (HDR) / 8K 30 fps (non HDR)

: 50 MP, F/1,8, vidéo 4K 120 fps (HDR) / 8K 30 fps (non HDR) Objectif ultra-grand-angle : 50 MP, f/2, angle de 116°

: 50 MP, f/2, angle de 116° Téléobjectif : 200 MP, f/2,6, objectif 5P

: 200 MP, f/2,6, objectif 5P Caméra frontale : 32 MP, f/2,4

: 32 MP, f/2,4 Batterie : 7000 mAh

: 7000 mAh Charge : filaire Ultra Charge 120 W / Sans fil 50 W

: filaire Ultra Charge 120 W / Sans fil 50 W Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D Dimensions : 161,8 x 76,8 x 8,2 mm

: 161,8 x 76,8 x 8,2 mm Poids : 214 g

: 214 g Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC OS : Realme UI 7 basé sur Android 16

📱 Design : modulaire et très agréable

Avant d’évoquer le côté convertible du Realme GT 8 Pro, parlons de son dos. Ce dernier, en cuir synthétique, nous est arrivé en bleu. Si d’habitude, les cuirs synthétiques ont tendance à ressembler à du vrai cuir, comme sur le OnePlus 13 que nous avions testé notamment, ce n’est pas le cas ici. Les formes adoptent quelque chose de plus aléatoire, de plus déstructuré, et finalement, ce n’est pas plus mal.

Le dos du Realme GT 8 Pro est disponible en plusieurs couleurs. – © Charles pour Tom’s Hardware

Le toucher est franchement agréable, avec un mélange entre douceur et accroche. Une chose est certaine, il ne vous tombera pas des mains et ne glissera pas. Toutefois, un tel revêtement est à manier avec précaution. Si vous avez les mains grasses, le revêtement peut avoir vite fait de se salir, le rendant un peu difficile à nettoyer.

La caméra frontale du Realme GT 8 Pro – © Charles pour Tom’s Hardware

Côté esthétique, pour le reste, c’est un smartphone on ne peut plus classique. L’écran occupe une large partie de la surface avant, laissant place à des bords pas trop épais.

Les boutons de réglage du volume, ainsi que le bouton de mise en veille / démarrage, sont sur la tranche droite, quand on retrouve le haut-parleur pour l’écoute musicale, le port USB-C, le micro et le lecteur SIM sur la tranche inférieure.

Tous les boutons se situent sur la tranche droite. – © Charles pour Tom’s Hardware

Un autre haut-parleur se trouve sur la tranche supérieure, accompagné d’un second micro, mais aussi d’un émetteur infrarouge. Typique des smartphones asiatiques, ce dernier est tout de même bien pratique afin de piloter à distance un climatiseur, un vidéoprojecteur, une TV ou tout autre appareil doté d’une commande via IR.

Le cache de l’appareil photo est interchangeable. – © Charles pour Tom’s Hardware Le cache du module photo carré est offert. – © Charles pour Tom’s Hardware

Revenons maintenant au dos du smartphone, pour regarder l’appareil photo. Trois modules, deux flashs, et surtout, deux vis torx, ornent ce module plutôt bien conçu en termes d’esthétique. Les vis en question, permettent de démonter le cache du module, rond par défaut, pour le remplacer par un cache rectangulaire. Cette bonne idée n’apporte strictement rien aux performances de l’appareil photo, simplement le côté gadget d’un changement de design que l’on apprécie. En effet, cela fait un moment qu’on n’avait pas vu de fonction gadget inutile comme ça, mais c’est toujours amusant !

🖥️ Une dalle OLED précise et lumineuse

La dalle AMOLED du Realme GT 8 Pro mesure 6,79 pouces de diagonale. C’est assez classique pour ce type de smartphone, qui propose toutefois une définition QHD+ de 3136 x 1440 pixels. Laquelle définition est paramétrable, et peut descendre à 2352 x 1080 pixels pour économiser un peu de batterie.

L’écran du GT 8 Pro est assez grand. – © Charles pour Tom’s Hardware

La fréquence de l’écran monte jusqu’à 144 Hz, ce qui est un vrai plaisir visuel. Cependant, pour activer cette fréquence élevée, il faut passer par le mode GT du smartphone. Ce dernier permet de débloquer toutes les performances de l’appareil.

Les réglages de l’écran sont nombreux. – © Charles pour Tom’s Hardware

Avec une densité de pixels de 508 pixels par pouce quand la définition maximale est activée, ainsi qu’une luminosité comprise entre 1000 et 2000 nits, l’écran est précis, beau et très lumineux. La dalle peut même monter à 7000 nits en pic sur certaines zones, lors d’un usage en plein soleil notamment.

Les couleurs sont justes, jolies, riches et dynamiques. Si Realme recommande le mode “Naturel”, nous avons opté pour le mode “Vif”, plus contrasté et aux couleurs plus affirmées.

💽 Des performances exceptionnelles

Avec sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Realme GT 8 Pro affiche des performances solides. Le smartphone est également doté de 16 Go de RAM en LPDDR5X ainsi que de 12 Go de RAM supplémentaires, qui sont puisés dans le stockage de l’appareil. Le stockage en question est de 512 Go, ce qui est classique mais très correct pour un tel smartphone. Le processeur graphique est un Adreno 840 signé Qualcomm, une des puces graphiques les plus performantes du marché.

Les tests de performances sont sans appel, nous sommes bien face à un appareil haut de gamme, l’un des plus performants du marché. Voici les performances relevées sur les différents benchmarks.

Benchmark Score GeekBench 6 Single-core 3550 GeekBench 6 Multi-core 10 461 Antutu v10 3 890 962 3DMark Sling Shot Extreme MAX 3DMark Wild Life Stress Test 25 133 3DMark Wild Life MAX 3DMark Wild Life Extreme Stress Test 7411 3DMark Solar Bay 12 907

Antutu nous annonce fièrement que le smartphone dépasse 99% des autres concurrents sur le marché. Cela est surtout du fait que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est certes, embarqué dans pas mal de smartphones, mais ces derniers sont minoritaires face à la quantité d’appareils en circulation.

En ce qui concerne la RAM toutefois, c’est une petite déception, avec seulement 2279 Mo/s en lecture et 2270 Mo/s en écriture, le tout avec 31,8 ns de latence, ce n’est pas extraordinaire.

Le Realme GT 8 Pro se rattrape sur le stockage, avec des débits en UFS 4.0 de l’ordre de 2229 Mo/s en lecture et 2240 Mo/s en écriture, du solide.

Toutefois, qui dit grosses performances dit également température élevée. Nous avons mesuré environ 42°C au dos du smartphone, cinq minutes seulement après le benchmark. En plein benchmark graphique intensif, nos mesures s’élèvent à 45°C.

📷 Appareil photo du Realme GT 8 Pro

Nonobstant son cache module interchangeable, l’appareil photo du Realme GT 8 Pro monte sérieusement en gamme.

L’appareil photo se dote d’un capteur 200 MP. – © Charles pour Tom’s Hardware

L’appareil photo comprend trois capteurs, lesquels sont :

Capteur principal : 50 MP, ouverture ƒ/1,6, taille de pixel 1,12 µm, taille du capteur 1/1,4″, distance focale 23 mm, champ de vision 85°, avec stabilisation optique.

: 50 MP, ouverture ƒ/1,6, taille de pixel 1,12 µm, taille du capteur 1/1,4″, distance focale 23 mm, champ de vision 85°, avec stabilisation optique. Téléobjectif : 50 MP, ouverture ƒ/2,6, taille de pixel 0,8 µm, taille du capteur 1/1,95″, distance focale 73 mm, champ de vision 32,8°, avec stabilisation optique.

: 50 MP, ouverture ƒ/2,6, taille de pixel 0,8 µm, taille du capteur 1/1,95″, distance focale 73 mm, champ de vision 32,8°, avec stabilisation optique. Ultra grand-angle : 50 MP, ouverture ƒ/2 taille du capteur 1/2,75″, distance focale 15 mm, champ de vision 120°, sans stabilisation optique.

© Charles pour Tom’s Hardware © Charles pour Tom’s Hardware © Charles pour Tom’s Hardware © Charles pour Tom’s Hardware © Charles pour Tom’s Hardware © Charles pour Tom’s Hardware

Il est difficile de trouver à critiquer le Realme GT 8 Pro, sa qualité photo est franchement très bonne, il réussit avec brio le test dans tous les domaines. En photo x1 classique, le smartphone se montre très bon, avec le mode automatique activé et sans aucun réglage manuel.

x0.5 x1 x2 x10 x20 x120

Le grand-angle est efficace et quand on pousse le zoom dans ses derniers retranchements, en x120, il est tout autant excellent. Si la photo est floue est recomposée par IA, le résultat final en reste très correct pour une photo aussi zoomée, avec un smartphone haut de gamme.

📋 Interface Realme UI : enfin mature

Par le passé, Realme UI était un dérivé de ColorOS d’Oppo, un peu copier/coller et pas vraiment le plus esthétique du monde. Toutefois, avec cette version de Realme UI 7, qui se rapproche pas mal de ce que fait Oppo sur ColorOS, c’est un plaisir à utiliser. On retrouve en effet nos repères facilement, avec des icônes plus design, mais toujours des fonctionnalités déléguées à Google.

L’interface Realme UI est plus agréable au fil des ans. – © Charles pour Tom’s Hardware

C’est le cas notamment pour Google Phone, Google Messages, mais également le navigateur mis en avant qui n’est autre que Chrome, même si Realme UI dispose de son navigateur indépendant.

L’interface peut avoir tendance à se rapprocher de ce que propose Xiaomi, avec des grands dossiers, permettant de ranger des applications avec une icône assez large.

On retrouve toujours la barre latérale sur le côté, permettant des actions rapides, et bien évidemment totalement personnalisable. Ce qu’on apprécie avec Realme UI, c’est la personnalisation de l’interface. Tellement personnalisée qu’elle reprend la Dynamic Island de l’iPhone, en version cheap toutefois. La copie ne vaut pas l’originale.

🔋 Autonomie et charge rapide, une réussite

Les batteries dans les smartphones de nos jours sont toujours plus importantes. Le Realme GT 8 Pro adopte une batterie d’une capacité de 7000 mAh. Cela lui permet de tenir toute une journée aisément, sans avoir à sourciller. Tout dépend cependant de ce que vous faites avec. Les joueurs intensifs de gros jeux 3D verront l’autonomie fondre comme neige au soleil.

Le GT 8 Pro est doté d’un unique connecteur USB-C. – © Charles pour Tom’s Hardware

Pour un usage plus conventionnel en revanche, la journée est largement tenable, les plus économes pourront même monter à deux jours, à condition de ne pas trop forcer bien évidemment. Côté charge, le constructeur propose sa technologie Ultra Charge à 120 watts, avec un chargeur vendu séparément. On peut également charger le GT 8 Pro sans fil, avec une puissance maximale de 50 watts.

🧐 Notre verdict sur le Realme GT 8 Pro