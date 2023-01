The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen est toujours d’actualité !

Malgré l’intégration de la version 12 de son mod à The Witcher 3 Next-Gen, le moddeur Halk Hogan PL compte bien proposer sa propre et ultime version NextGen de son Reworked Project. Celle-ci sera disponible au cours du deuxième trimestre.

The Witcher 3 s’est récemment refait une beauté par le biais d’une mise à jour Next-Gen officielle. Déployée en décembre dernier, celle-ci intègre notamment des effets de lancer de rayons ainsi que divers mods, dont le Reworked Project de Halk Hogan PL. En dépit de cet adoubement, le moddeur n’en a pas fini avec son mod. Il y a trois semaines, il publiait un trailer titré The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition Announcement ; récemment, il a mis en ligne une autre vidéo appelée The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition – Skellige Preview (Part 1).

Dans sa vidéo d’annonce, l’auteur écrivait « Oui, l’histoire du HDRP n’est pas encore terminée 🙂 ». Il précisait que la NextGen Edition de son mod cible la mise à jour Next-Gen (4.0) de The Witcher 3, mais qu’une version pour les moutures 1.31/1.32 du jeu de CD Projekt RED était aussi envisagée. Pour la dernière vidéo en date, Halk Hogan PL précise : « Voici le premier aperçu de la prochaine édition du HDRP NextGen. Ce n’est qu’une petite partie de toutes les améliorations visuelles que vous verrez au cours du deuxième trimestre de cette année. Les modifications sont prévues pour l’édition complète (4.0+) mais aussi pour les anciennes versions 1.31/1.32 […] ».

La séquence compare les visuels de The Witcher 3 4.0 à ceux de la version NextGen du mod ; forcément, les améliorations sont nettement moins perceptibles qu’autrefois.

Pour versions 4.0 mais également 1.31/1.32

Comme rappelé en début d’article, CD Projekt RED a incorporé la dernière version du mod (V12) de Halk Hogan PL dans la mise à jour Next-Gen. Le moddeur, décidément obstiné, estime cependant qu’il y a encore des points d’amélioration et compte bien parachever son œuvre. De fait, une version du mod pour les anciennes versions de The Witcher 3 sera toujours bienvenue pour les joueurs qui souhaitent converser l’essence du jeu original (mais pas ses textures) ou qui n’apprécient tout simplement pas la version Next-Gen. Pour avoir relancé le jeu récemment, nous regrettons pas exemple le ploiement des arbres, un phénomène qui nous a paru fortement atténué par la mise à jour NextGen.