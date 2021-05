The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen s’illustre en vidéo

The Witcher 3 HD Reworked Project est un célèbre mod pour le jeu éponyme dont nous suivons régulièrement l’avancée sur le site. Son auteur, Halk Hogan, a achevé une version 12 en septembre dernier. Depuis, il travaille sur une version baptisée « Project NextGen » ; il l’avait brièvement présentée en janvier par l’intermédiaire d’une courte vidéo. Halk Hogan a mis en ligne il y a quelques heures un second extrait un peu plus conséquent.

Comme en témoigne la vidéo, The Witcher 3 HD Reworked Project se focalise sur les textures. Ce mod remplace celles du jeu de base par d’autres de meilleure qualité sans pour autant dénaturer la direction artistique choisie par les développeurs de CD Projekt.

Un projet initié dès 2015

Halk Hogan livrera cette version Project NexGen en 2021, même si la date exacte reste inconnue. Notez qu’il a initié son aventure Reworked Project dès 2015 ; la version 1.0 remonte en effet à novembre 2015, soit quelques mois après la sortie de The Witcher 3 (18 mai 2015).

Enfin, rappelons que 2021 verra aussi débarquer une officielle Complete Edition de The Witcher 3. Attendue sur PC et consoles de nouvelle génération, elle introduira notamment du ray tracing.