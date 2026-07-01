TikTok s’apprêterait à licencier 300 personnes dans son siège européen

La plateforme vidéo étudie la suppression d’environ 300 emplois en Irlande, soit près d’un dixième de ses effectifs locaux, un an après une réduction d’ampleur comparable.

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TikTok envisage de supprimer quelque 300 postes dans son centre européen de Dublin. L’information, révélée par Bloomberg à partir d’un courriel interne adressé aux salariés, intervient un an après une précédente vague de licenciements de taille similaire au sein du même bureau.

La plateforme, propriété du groupe chinois ByteDance, a indiqué à ses équipes irlandaises qu’elle pourrait restructurer son département chargé des services de données liés à l’intelligence artificielle ainsi que ses équipes opérationnelles. L’entreprise envisage par ailleurs de regrouper certaines activités de contrôle qualité dans d’autres hubs régionaux. Les postes jugés mieux adaptés à d’autres localisations seraient donc transférés hors de la capitale irlandaise. TikTok affirme vouloir créer de nouveaux emplois en parallèle, sans préciser leur nombre ni les équipes concernées. L’effet net sur les effectifs de Dublin reste donc difficile à évaluer.

Un bureau au cœur des opérations européennes

Bonne nouvelle, TikTok est finalement toujours sur l’AppStore. Cependant, la mauvaise concerne les salariés européens de l’entreprise. Dublin abrite depuis plusieurs années le cœur des opérations européennes de TikTok : modération de contenus, équipes chargées de la confiance et de la sécurité, et une grande partie du travail réglementaire pour le continent. Ce rôle central n’a pas empêché la ville d’absorber plusieurs vagues de suppressions d’emplois successives.

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Les équipes de formation et de contrôle qualité avaient déjà subi des coupures significatives lors de précédentes restructurations, à mesure que l’entreprise faisait davantage appel à la modération automatisée. Les outils algorithmiques prennent en charge une part croissante des tâches autrefois assurées par des modérateurs humains, et chaque nouvelle vague de suppressions tend à toucher prioritairement les équipes dont le travail peut être partiellement délégué à ces systèmes.

Une éviction de longue date

Ce n’est pas la première fois que le chiffre de 300 suppressions de postes est associé au bureau dublinois. En mars 2025, l’Irish Times indiquait que l’entreprise avait informé le gouvernement irlandais de son intention de réduire ses effectifs d’autant, dans le cadre d’une restructuration mondiale.

Le syndicat irlandais des travailleurs des communications, la Communications Workers’ Union, a indiqué s’être mobilisé pour soutenir ses membres concernés, comme il l’avait fait lors du précédent cycle de licenciements chez TikTok.

Des investissements en hausse, des effectifs en baisse

La situation est d’autant plus paradoxale que TikTok a récemment réaffirmé son engagement en Europe. L’entreprise a annoncé un plan d’investissement de 12 milliards d’euros sur le continent, principalement lié au développement de centres de données. ByteDance a également injecté des sommes importantes dans les infrastructures numériques irlandaises.

La restructuration de TikTok s’inscrit dans une tendance plus large observable depuis le début de l’année 2026. En mai dernier, Meta, qui surveillerait ses salariés à l’aide de l’IA, a supprimé 8 000 postes en réorientant ses dépenses vers l’intelligence artificielle. Les justifications varient d’une entreprise à l’autre, mais la direction prise reste la même.