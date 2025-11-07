Tinder utilisera bientôt l’IA pour analyser vos photos et mieux vous faire matcher

Tinder mise sur l’intelligence artificielle pour analyser les photos et personnalités de ses utilisateurs afin d’améliorer la qualité des rencontres et enrayer la baisse de ses abonnés.

Tinder s’apprête à intégrer de nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle dans le but d’enrayer la baisse du nombre d’abonnés enregistrée ces derniers trimestres. Sa maison mère, Match Group, espère que ces outils permettront de renouveler l’expérience utilisateur et de redonner de l’attractivité à l’application.

Une fonctionnalité d’IA bientôt en France ?

Lors de sa dernière communication financière, l’entreprise qui édite l’application de rencontres a présenté « Chemistry », une fonctionnalité actuellement en phase de test en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ce système exploite l’intelligence artificielle générative pour analyser les photos enregistrées dans la galerie du smartphone, dans le but de mieux cerner la personnalité et les centres d’intérêt des utilisateurs. Cette analyse est complétée par une série de questions interactives censées affiner la compréhension des préférences, des loisirs et du style de vie de chacun.

Selon le PDG de Match Group, Spencer Rascoff, « Chemistry » devrait devenir l’un des piliers de Tinder d’ici 2026. L’accès aux photos nécessitera néanmoins le consentement explicite des utilisateurs, une mesure présentée comme une garantie de respect de la vie privée.

Tinder veut se relancer grâce à l’IA

Parallèlement, Tinder étend l’usage de l’IA à d’autres aspects de l’application. Un modèle de langage est notamment utilisé pour avertir les utilisateurs avant l’envoi de messages potentiellement offensants. D’autres évolutions sont prévues, telles qu’une refonte de l’interface des profils, l’ajout de nouveaux modes de rencontre ou encore l’intégration de la reconnaissance faciale.

Ces changements interviennent dans un contexte de ralentissement pour la plateforme. Sur le troisième trimestre, Tinder a enregistré une baisse de 7 % du nombre d’utilisateurs payants et une diminution de 3 % de son chiffre d’affaires sur un an. Le groupe Match, dont les revenus globaux ont progressé de 2 % à 914,2 millions de dollars, prévoit d’investir 14 millions de dollars au cours du prochain trimestre pour tester ces nouvelles fonctionnalités.