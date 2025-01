TikTok pourrait ne plus jamais être sur l’AppStore, à moins que …

TikTok, l’une des applications de partage de vidéos les plus populaires, fait face à une situation incertaine aux États-Unis. Malgré un décret présidentiel signé par Donald Trump, l’interdiction de la plateforme reste en vigueur, et Apple ainsi que Google refusent de la réintégrer sur leurs boutiques en ligne. Cette décision est liée aux préoccupations concernant les liens de TikTok avec sa maison mère chinoise, ByteDance.

L’interdiction de TikTok découle des inquiétudes des autorités américaines concernant la sécurité nationale. ByteDance, la société mère de TikTok, est soupçonnée d’avoir des liens avec le gouvernement chinois, ce qui soulève des craintes quant à l’accès potentiel aux données des utilisateurs américains.

En réponse, le gouvernement américain a mis en place le Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, qui empêche les applications contrôlées par des entreprises jugées problématiques de rester accessibles sur les plateformes numériques.

Malgré la signature d’un décret présidentiel accordant à TikTok une protection temporaire de 75 jours contre l’interdiction, Apple et Google maintiennent leur position. Dans un document de support publié récemment, Apple a précisé que TikTok, ainsi que toutes les applications développées par ByteDance, ne seraient plus disponibles ou mises à jour sur l’App Store aux États-Unis. La déclaration précise :

« Apple est tenue de respecter les lois en vigueur dans les juridictions où elle opère. En vertu de la loi Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, les applications développées par ByteDance Ltd. et ses filiales, y compris TikTok, CapCut, Lemon8, et d’autres, ne seront plus disponibles en téléchargement ou mises à jour sur l’App Store pour les utilisateurs aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025. »