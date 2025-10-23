Apple retire cette application de rencontre bien connue de l’AppStore

Apple a retiré les applications Tea et TeaOnHer de l’App Store pour non-respect des règles de modération de contenu et de protection de la vie privée, après des fuites de données et de multiples plaintes d’utilisateurs.

Apple a officiellement retiré les applications Tea et TeaOnHer de son AppStore, invoquant des manquements répétés aux exigences en matière de modération de contenu et de protection des données personnelles. Cette décision intervient après plusieurs mois de controverses et de fuites de données, mettant en lumière les limites des mécanismes de contrôle de la plateforme.

Une application controversée

Lancée en 2023 et devenue virale en 2025, Tea se présentait comme un outil de sécurité pour les femmes, leur permettant de partager des avis et des informations sur les hommes rencontrés via des applications de dating. Les utilisatrices pouvaient attribuer des « drapeaux verts » ou « drapeaux rouges » aux profils masculins, accompagnés de commentaires et parfois de photos. Une version masculine, TeaOnHer, avait ensuite vu le jour, proposant un fonctionnement similaire à l’encontre des femmes.

Cependant, ce modèle a rapidement suscité des critiques, notamment concernant le partage d’informations personnelles sans le consentement des personnes concernées. Des plaintes pour diffamation et atteinte à la vie privée ont afflué, tandis que des mineurs se sont retrouvés exposés sur la plateforme.

De nombreuses fuites de données

En juillet 2025, une faille de sécurité majeure a exposé plus de 72 000 images, dont des selfies, des pièces d’identité et des conversations privées.

Ces données, parfois géolocalisées, ont été diffusées sur des forums en ligne, aggravant les inquiétudes quant à la sécurité des utilisateurs. Malgré ces incidents, Tea avait continué à figurer en tête des téléchargements sur l’AppStore, cumulant 6,1 millions d’installations et générant 5 millions de dollars de revenus. TeaOnHer, de son côté, avait atteint 2,2 millions de téléchargements.

Pourquoi Apple retire Tea et TeaOnHer ?

Apple a justifié sa décision par la violation de trois règles fondamentales de l’AppStore :

L’absence de mécanismes efficaces de signalement et de suppression de contenu inapproprié (règle 1.2).

Le partage de données personnelles sans consentement (règle 5.1.2).

Un nombre excessif de plaintes et d’avis négatifs (règle 5.6).

La firme de Cupertino a indiqué avoir alerté les développeurs à plusieurs reprises, sans que ceux-ci ne prennent les mesures correctives nécessaires. Malgré un délai accordé pour se conformer aux exigences, les applications n’ont pas apporté les corrections attendues, conduisant à leur suppression définitive.