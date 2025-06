Ces iPhone ne seront bientôt plus compatibles avec YouTube

Certains anciens modèles d’iPhone, d’iPad et un modèle d’iPod Touch ne sont plus compatibles avec l’application YouTube.

Lors de la présentation de l’iPhone de première génération en 2007, Steve Jobs avait surpris beaucoup de monde en incluant un client YouTube préinstallé sur l’appareil. Apple avait même mentionné cette fonctionnalité dans une publicité pour l’iPhone. “Vous serez surpris par certaines des choses que vous trouverez sur YouTube”, déclare le narrateur de la publicité tandis que l’on voit le client YouTube sur l’appareil. Alors qu’une vidéo YouTube d’un chien faisant du skateboard est diffusée, le narrateur ajoute : “Mais en fin de compte, peut-être que la plus grande surprise est de trouver YouTube sur votre téléphone.”

Les choses ont changé avec la sortie d’iOS 6 bêta 4 en 2012, lorsque Apple a retiré le client YouTube d’iOS (ainsi que Google Maps). Google a créé des applications iOS pour YouTube et Google Maps que les utilisateurs d’iPhone continuent d’utiliser encore aujourd’hui. Mais YouTube a récemment mis à jour son application iOS à la version 20.22.1, et avec cette mise à jour est venu un changement important. Pour installer l’application YouTube sur un iPhone, l’appareil doit exécuter iOS 16 ou une version ultérieure. En conséquence, plusieurs anciens modèles d’iPhone ne peuvent plus utiliser l’application YouTube.

Les modèles d’iPhone qui ne sont plus compatibles avec l’application YouTube sont ceux qui ne peuvent pas être mis à jour au-delà d’iOS 15. Ces modèles incluent les suivants :

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (première génération)

Également inclus dans cette liste se trouve l’iPod Touch 7. En ce qui concerne l’iPad, l’application YouTube nécessite désormais que la tablette exécute iPadOS 16 ou une version ultérieure. En conséquence, il y a quelques modèles d’iPad qui ne seront plus compatibles avec l’application YouTube iOS. Ces modèles sont l’iPad Air 2 et l’iPad mini 4.

Les appareils Apple qui ne sont plus compatibles avec l’application YouTube peuvent toujours regarder YouTube en ouvrant la version web mobile du service de streaming vidéo. Il suffit d’ouvrir le navigateur mobile Safari ou un autre navigateur mobile et de se rendre sur m.youtube.com. À une certaine époque, il fallait utiliser le site pour regarder des vidéos YouTube sur un LG Voyager, et cela ne donne pas la même expérience que l’application YouTube. Néanmoins, à moins d’aller acheter un nouvel iPhone ou iPad pouvant installer iOS 16 ou une version ultérieure, vous pourriez vous retrouver à utiliser le site pour regarder des vidéos YouTube.