Un casque à réduction de bruit Denon presque à moitié prix chez la Fnac

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter d’une offre que l’on ne voit pas tous les jours : l’enseigne propose en effet une réduction de -43% sur le casque Hi-Fi sans fil à réduction de bruit Denon AHGC30BKEM Bluetooth noir !

Le casque très haut de gamme passe ainsi exceptionnellement sous la barre des 200€ et vous pouvez vous le procurer pour seulement 199,99€ au lieu de 349,99€.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, en plus de cette réduction incroyable de -150€, la Fnac vous propose en prime :

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Deezer Famille.

1 mois d’abonnement offert pour la plateforme BrutX.

Un casque à réduction de bruit nouvelle génération avec un son de qualité supérieure

Si cette offre est aussi intéressante, c’est parce que ce casque Denon est très haut de gamme et propose des prestations de grande qualité. Il intègre en effet la dernière technologie de réduction de bruit avec des haut-parleurs Denon FreeEdge. Le son est certifié haute résolution et le casque vous garanti des performances au top.

Avec ce casque, vous profitez ainsi d’une expérience très immersive dans tous vos contenus et d’un son précis et équilibré. Les basses sont profondes, les aigus sont clairs et le haut-parleur FreeEdge permet d’annuler les résonnances indésirables.

Parmi les fonctionnalités haut de gamme, on note la présente de la double connectivité. Vous pouvez ainsi rester connecté en Bluetooth sur un de vos appareils tout en répondant au téléphone avec votre casque.

Pour la réduction de bruit active, le casque Denon propose 2 microphones par écouteur et 3 modes de réduction de bruit. Il s’adapte ainsi à toutes les situations et peut annuler les bruits ambiants dans l’avion, durant vos trajets quotidiens ou encore au sein de votre bureau.

Côté autonomie, il frappe là encore un grand coup et peut tenir jusqu’à 20 heures sans fil. Il se charge de plus entièrement en 2 heures seulement.

