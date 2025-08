PlayStation 6 : le processeur et la puce graphique se dévoilent, voici ce qui est attendu

Les fuites concernant la PlayStation 6 suggèrent qu’elle sera équipée d’une APU AMD Orion avec des cœurs RDNA 5 et Zen 6, offrant des performances améliorées et une consommation d’énergie réduite par rapport à la PS5.

Selon des rumeurs récentes, la PlayStation 6 ne devrait pas être lancée dans les deux prochaines années. Cependant, plusieurs fuites ont révélé des détails majeurs sur la future console. Certaines feuilles de spécifications divulguées indiquent que la console pourrait utiliser une APU AMD sous le nom de code ‘Orion’. Une autre rumeur évoque la possibilité d’une version portable de la PS6, équipée d’une APU AMD appelée ‘Canis’.

Un Youtubeur affirme avoir des caractéristiques détaillées

La chaîne YouTube Moore’s Law Is Dead affirme avoir obtenu des feuilles de spécifications partielles pour les deux consoles à partir d’une présentation AMD divulguée. Selon cette fuite, le processeur Orion de la PS6 comprendrait entre 40 et 48 unités de calcul RDNA 5 et huit cœurs Zen 6 cadencés jusqu’à 3 GHz. La console viserait une puissance thermique (TDP) de 160W, inférieure à la plage de 190 à 220W de la PS5.

Si ces informations se révèlent exactes, la PS6 pourrait être équipée de moins d’unités de calcul que la PS5 Pro, qui dispose d’un GPU RDNA 2 avec 60 unités de calcul. Néanmoins, le GPU RDNA 5 de la PS6 devrait surpasser celui de la Pro, grâce à une meilleure IPC, offrant ainsi plus de puissance par unité de calcul que le RDNA 2.

Selon la fuite, la PS6 utilisera de la mémoire vidéo GDDR7, une amélioration par rapport au GDDR6 de la PS5 Pro. Cette nouvelle technologie devrait offrir une bande passante plus élevée, améliorant les performances en augmentant les taux de transfert de données et en réduisant la latence. La fuite affirme également que la PS6 offrira une performance de rasterisation trois fois supérieure à celle de la PS5 et environ le double de celle de la PS5 Pro.

Le ray tracing nettement amélioré

Moore’s Law Is Dead affirme que la console de nouvelle génération offrira une performance de ray tracing significativement meilleure que celle actuellement proposée par l’algorithme de mise à l’échelle PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de la PS5 Pro. Sony a confirmé des plans pour mettre à jour cette technologie avec des fonctionnalités avancées l’année prochaine, ce qui laisse penser que la nouvelle console inclura le logiciel mis à jour.

La production de la PlayStation 6 devrait commencer vers le milieu de l’année 2027, avec un lancement prévu pour la fin de cette année-là ou début 2028. Sony n’a pas encore fixé de prix, mais les joueurs espèrent que l’entreprise maintiendra le prix de vente conseillé de 499 dollars de la PS5 standard.

Par ailleurs, l’APU Canis de la PlayStation portable, également évoquée, devrait comporter quatre cœurs Zen 6C cadencés jusqu’à 2,2 GHz et entre 12 et 20 unités de calcul RDNA 5. Elle inclurait de la mémoire LPDDR5X-7500 sur un bus 128 bits. Sony viserait une puissance thermique de conception de 15W avec ce modèle.

Des caractéristiques qui peuvent toutefois changer

La présentation AMD à l’origine de ce rapport date de 2023, il convient donc de la prendre avec prudence. Certains détails pourraient changer avant que la PS6 n’entre en production. Néanmoins, elle offre un aperçu des plans de Sony pour sa console de nouvelle génération.