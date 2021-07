ViewSonic commercialise le XG2431, un moniteur Full HD à 240 Hz

ViewSonic dévoile un nouveau moniteur de jeu, le XG2431. Pour séduire les joueurs, notamment les amateurs de FPS (First-Person Shooter) et de MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), ce modèle 24 pouces au format 16:9 mise sur sa fréquence de rafraîchissement élevée : 240 Hz.

Il embarque une dalle IPS avec une définition Full HD (1920 x 1080). Le temps de réponse gris à gris est de 1 ms. Le rapport de contraste statique est de 1000:1 et la luminosité maximale s’élève à 350 cd/m2.

LG Display et AU Optronics planchent sur des écrans 480 Hz

AMD FreeSync Premium

Ce ViewSonic XG2431 bénéficie d’un support de la technologie AMD FreeSync Premium. Il propose deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort, une paire d’USB Type-A, un port USB Type-B, du jack audio. Deux haut-parleurs de 3 W sont également présents. En matière d’ergonomie, l’écran est réglable en hauteur sur 120 mm, pivote à 90° et s’incline entre 5º et 15º. Avec le pied, le poids est de 6,8 kg, 3,5 kg sans. La consommation typique est de 27 W, la consommation maximale de 54 W et la consommation en mode Eco de 19 ou 24 W selon le mode.

Ray Hedrick chef de produit chez ViewSonic, déclare : « Le moniteur de jeu XG2431 est le dernier moniteur conçu spécifiquement pour les joueurs invétérés. Nous avons doté le moniteur de fonctionnalités et de technologies capables de profiter des cartes graphiques et les processeurs haut de gamme et de rendre les joueurs prêts pour tout type de jeu, que ce soit en streaming à la maison ou pendant une compétition ». Dans cette optique, ViewSonic a fixé les préréglages ViewMode, lesquels « offrent à l’utilisateur un certain nombre de modes de jeu personnalisables, notamment des paramètres de jeu FPS, RTS et MOBA ».

Ce moniteur est disponible outre-Atlantique à un tarif de lancement de 349,99 dollars.