WhatsApp est ENFIN disponible sur iPad dans l’AppStore

On l’attendait depuis toujours, WhatsApp est désormais disponible sous forme d’application native sur iPad. L’application de messagerie de Meta peut ainsi être téléchargée depuis l’App Store dans sa version 25.16.81, apportant aux utilisateurs de tablettes Apple une expérience adaptée à iPadOS, avec le support du multitâche et une interface pensée pour les grands écrans.

Jusqu’ici, les utilisateurs d’iPad devaient se contenter de solutions alternatives ou de versions web pour accéder à WhatsApp sur leur tablette. Meta, malgré la popularité de l’iPad, n’avait jamais proposé de version officielle spécifique à cet appareil. Ce lancement marque donc une évolution dans la stratégie de la société, qui semble désormais accorder une attention accrue à l’interopérabilité et au support multi-appareils.

L’application prend en charge les fonctionnalités multitâches d’iPadOS telles que Slide Over et Split View, permettant aux utilisateurs d’ouvrir WhatsApp en parallèle d’autres applications. L’interface propose également une présentation en deux colonnes, avec la liste des discussions à gauche et la conversation active à droite, facilitant ainsi la navigation et l’utilisation sur un grand écran.

Il est à noter que cette nouveauté n’a pas été mentionnée dans les notes de version officielles de l’application, sans que l’on sache pourquoi. Néanmoins, le déploiement de cette version native sur iPad s’inscrit dans une volonté plus large de Meta de rendre WhatsApp disponible sur un plus grand nombre de plateformes, sans recourir à des solutions non officielles.

Ce lancement pourrait ouvrir la voie à d’autres adaptations d’applications de Meta pour iPad, telles qu’Instagram, régulièrement demandée par les utilisateurs de tablettes Apple. Pour l’heure, cette version iPad de WhatsApp constitue une avancée notable pour ceux qui attendaient une intégration directe au sein de l’écosystème Apple.