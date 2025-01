WhatsApp va présenter de grosses nouveautés sur iPhone

WhatsApp continue de développer ses fonctionnalités pour simplifier l’expérience utilisateur sur iOS et Android. Une prochaine mise à jour permettra aux utilisateurs d’iPhone de gérer plusieurs comptes WhatsApp sur un seul appareil, une fonctionnalité déjà accessible en version bêta sur Android.

Une gestion multi-comptes en approche pour iPhone

Jusqu’à présent, la possibilité d’utiliser plusieurs comptes WhatsApp était réservée aux testeurs bêta sur Android. Désormais, les utilisateurs de l’application TestFlight sur iOS peuvent également accéder à cette fonctionnalité.

Cette avancée permettra, par exemple, de gérer simultanément un compte personnel et un compte professionnel sur un seul appareil, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser une application distincte comme WhatsApp Business.

Comment fonctionne cette fonctionnalité ?

Selon WABetaInfo, les utilisateurs de la version bêta 25.2.10.70 de WhatsApp sur iOS peuvent ajouter un nouveau compte ou se connecter à un compte existant en scannant un code QR. Une fois les comptes liés, ils seront accessibles depuis une seule application sur l’iPhone.

Bien que les comptes soient connectés, certaines données resteront indépendantes, notamment les sauvegardes de discussions, les paramètres, et les notifications. Les utilisateurs pourront facilement passer d’un compte à l’autre sans avoir besoin de changer d’application ou d’appareil. Cette approche est similaire à celle adoptée par Meta pour Instagram et Threads, qui permettent déjà la gestion de plusieurs comptes via des raccourcis simples, comme un appui prolongé sur l’icône de profil.

Disponibilité et intégration dans le Meta Account Center

Pour l’instant, cette fonctionnalité reste en phase bêta, et aucune date de déploiement officiel n’a été annoncée. Cependant, la progression du développement laisse penser que la mise à jour pourrait être imminente. Par ailleurs, WhatsApp est désormais intégré au Meta Account Center, ce qui facilitera la gestion centralisée des informations liées aux différents comptes de l’écosystème Meta.

WhatsApp continue ainsi d’étendre ses fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs et simplifier l’utilisation de ses services. Nous vous tiendrons informés dès que la mise à jour sera disponible pour tous.