👀Black Friday : avalanche de prix cassés sur les processeurs AMD chez AliExpress !

Le festival des prix bas se poursuit sur AliExpress. À l’occasion du Black Friday, la plateforme multiplie les offres sur une vaste sélection de CPU AMD. De quoi booster votre configuration à moindre coût.

AliExpress casse les prix de nombreux produits pendant le Black Friday. Et parmi les bonnes affaires qui transitent, le rayon hardware n’est pas délaissé. Le géant du e-commerce déploie en effet une vague de promotions très intéressantes sur le catalogue des processeurs AMD. Que vous souhaitiez monter une machine de guerre pour le gaming ou simplement redonner un coup de boost à un PC vieillissant, vous pouvez trouver la perle rare au meilleur tarif.

Rappelons avant tout que la mécanique promotionnelle d’AliExpress durant le Black Friday est pour le moins spécifique. Au-delà des remises originelles, il est possible de dégainer des coupons qui permettent de rendre l’addition encore moins salée. Soyez vigilants : les codes les plus intéressants sont émis en quantité limitée et disparaissent rapidement… avant d’être parfois remis en circulation, d’où l’importance d’être à l’affût pendant ces prochains jours.

3€ de remise dès 18€ d’achat : BFFR03

: BFFR03 4€ de remise dès 26€ d’achat : BFFR04

: BFFR04 9€ de remise dès 59€ d’achat : BFFR09

: BFFR09 15€ de remise dès 89€ d’achat : BFFR15

: BFFR15 20€ de remise dès 139€ d’achat : BFFR20

: BFFR20 30€ de remise dès 209€ d’achat : BFFR30

: BFFR30 40€ de remise dès 279€ d’achat : BFFR40

: BFFR40 60€ de remise dès 369€ d’achat : BFFR60

: BFFR60 70€ de remise dès 499€ d’achat : BFFR70

AliExpress brade les CPU AMD pour le Black Friday

Le AMD Ryzen 5 9600X à 156€ au lieu de 198€ avec le coupon BFFR20.

Le AMD Ryzen 7 9800X3D à 395€ au lieu de 455€ avec le coupon BFFR60.

Le AMD Ryzen 7 7700 à 160€ au lieu de 195€ avec le coupon BFFR20.

Le AMD RYZEN 7 7800X3D à 276€ au lieu de 322€ avec le coupon BFFR40.

Le AMD Ryzen 5 7500F à 116€ au lieu de 138€ avec le coupon BFFR20.

Le AMD Ryzen 7 9700X à 236€ au lieu de 266€ avec le coupon BFFR30.