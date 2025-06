AMD pourrait rivaliser avec Intel sur les processeurs de serveurs bien plus tôt que prévu

Selon une analyse de Mercury Research rapportée par DigiTimes, AMD est sur le point de rivaliser avec Intel dans le domaine des processeurs pour serveur. Pire encore pour le leader historique, AMD pourrait même surpasser son concurrent, avec une progression marquée par des offres très intéressantes sur ses processeurs Epyc. De son côté, AMD vise carrément 50% de parts de marché dans les années à venir, faisant part égale avec Intel.

En 2017, la part de marché d’AMD dans les CPU pour serveurs était nulle, l’entreprise n’ayant pas encore lancé de produits assez intéressants pour être installés. Sous la direction de sa présidente, Lisa Su, AMD a priorisé le segment des stations de travail avec la série Epyc “Naples”, lançant ainsi pour la première fois l’architecture Zen sur cette plateforme. Quelques années plus tard, AMD a gagné bon nombre de machines au fur et à mesure, principalement grâce aux gammes Epyc. Au premier trimestre 2025, la part de marché d’AMD dans les serveurs était de 39,4%, soit une augmentation trimestrielle de 6,5%.

AMD débarque en force sur le marché des serveurs

L’augmentation de la présence d’AMD sur le marché des CPU pour serveurs n’est pas uniquement due à sa gamme Epyc en expansion, mais aussi à la baisse constante de la part de marché de son concurrent, Intel. Lequel concurrent a connu des difficultés ces derniers trimestres, en partie à cause de changements de direction et de l’incapacité à répondre aux attentes des consommateurs. La plateforme Xeon d’Intel, bien que toujours performante, fait face à une concurrence accrue, avec un AMD plus agressif que jamais sur le secteur, obligeant Intel à redoubler d’efforts pour maintenir sa position dominante sur le marché des CPU pour serveurs.

Les performances remarquables d’AMD peuvent être attribuées à plusieurs facteurs. Le constructeur a continuellement innové avec ses architectures de processeurs, en apportant des améliorations significatives dans l’efficacité énergétique et les performances par cœur. Par exemple, la nouvelle génération de processeurs Epyc, basée sur l’architecture Zen 5, offre des performances supérieures et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes. Ces processeurs sont particulièrement appréciés dans les centres de données où la consommation d’énergie est un facteur critique.

Intel traine de la patte côté innovations

D’un autre côté, Intel a tardé à répondre à ces innovations. Bien que ses processeurs Xeon restent robustes et largement utilisés, l’entreprise a été critiquée pour ses retards dans la sortie de nouvelles architectures. De plus, les changements fréquents de leadership au sein d’Intel ont entraîné une certaine instabilité stratégique, affectant sa capacité à innover rapidement.

Les experts du secteur sont optimistes quant à l’avenir d’AMD. Selon plusieurs analystes, la stratégie d’AMD de se concentrer sur les performances et l’efficacité énergétique est particulièrement bien adaptée aux besoins actuels des datacenters modernes. Avec l’essor des applications d’intelligence artificielle et de machine learning, la demande pour des processeurs plus puissants et éco-énergétiques ne cesse de croître. AMD semble bien positionnée pour répondre à cette demande.

Cependant, Intel travaille en sous-marin. Le fabricant a annoncé plusieurs initiatives pour regagner des parts de marché, notamment en accélérant le développement de ses prochaines générations de processeurs et en investissant massivement dans la recherche et le développement. Par exemple, Intel prévoit de lancer de nouveaux processeurs Xeon basés sur une architecture encore plus performante, qui promet de nettes améliorations sur les performances, tout en ne consommant pas trop.

Pour les consommateurs et les entreprises, cette concurrence accrue entre AMD et Intel est bénéfique. Elle conduit à des innovations plus rapides, des prix plus compétitifs et une meilleure qualité des produits. Les datacenters, en particulier, peuvent profiter de cette dynamique pour obtenir des solutions plus performantes et économiques.

Intel reste leader, jusqu’à quand ?

La montée en puissance d’AMD sur le marché des CPU pour serveurs représente un changement significatif dans l’équilibre des forces du secteur. Bien qu’Intel reste un acteur majeur, la compétition accrue d’AMD promet de stimuler l’innovation et d’offrir de meilleures solutions pour les consommateurs et les entreprises. Il sera intéressant de voir comment cette dynamique évolue dans les années à venir, notamment avec les avancées continues dans le domaine de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance.