🔥 AliExpress casse ses prix, ne ratez pas ces 3 processeurs AMD à moins de 300 €

Le Single Day démarre sur AliExpress. Au menu, des promotions en pagaille, notamment sur le hardware. Voici une sélection de trois processeurs AMD à prix très réduit. Ne passez pas à côté !

Avis aux amateurs de bonnes affaires. AliExpress propose une large sélection de produits à prix très réduit pendant le Single Day qui se tiendra du 11 au 19 novembre. Au programme : jusqu’à -60% de promotion, des offres PayPal exclusives et même des surprises à gagner via l’événement “Secouez et gagnez”. Sans oublier les fameux coupons cumulables avec les promotions déjà en cours.

Petite astuce : préparez dès maintenant votre panier avant le lancement du 11 novembre. Un moyen d’être sûr de profiter dès 00h01 des meilleures offres avant que les coupons promo, en quantité limitée, soient dévalisés. Voici les codes à copier au moment du paiement :

3 € de remise dès 15 € d’achat : S11FR03

5 € de remise dès 29 € d'achat : S11FR05

12 € de remise dès 69 € d'achat : S11FR12

20 € de remise dès 129 € d'achat : S11FR20

40 € de remise dès 249 € d'achat : S11FR40

60 € de remise dès 369 € d'achat : S11FR60

75 € de remise dès 469 € d'achat : S11FR75

85 € de remise dès 549 € d'achat : S11FR85

Si vous payez avec PayPal (y compris le paiement en 4x), vous pourrez en outre bénéficier de ces offres avantageuses :

20 € de réduction dès 199 € d’achat

dès 199 € d’achat 33 € de réduction dès 299 € d’achat

Quels sont les processeurs à prix réduit sur AliExpress pendant le Single Day ?

AMD Ryzen 7 7800X3D

Le AMD Ryzen 7 7800X3D est un processeur gaming d’excellente qualité qui conviendra parfaitement aux joueurs exigeants. Equipé de 8 cœurs/16 threads, 4.20 GHz de fréquence (jusqu’à 5 GHz en mode boost), mais aussi d’une mémoire cache de 104 Mo et d’une puce graphique AMD Radeon RDNA 2, il brille par ses performances de haut vol. Et cela tombe bien car il est proposé à prix réduit sur AliExpress pendant le Single Day. Vous pouvez mettre la main dessus en déboursant 249 euros (promotion + coupon 11FR40).

AMD Ryzen 7 9700X

Le CPU Ryzen 7 9700X s’impose comme un excellent processeur polyvalent. Assorti de 8 cœurs/16 threads gravés en 4 nm (architecture Zen 5), il peut atteindre jusqu’à 5,5 GHz de boost, avec un TDP réduit à seulement 65 W. Il excelle autant en jeu qu’en création de contenu, tout en affichant une consommation maîtrisée. Vous le trouverez au tarif très agressif de 223 euros sur AliExpress grâce à la promotion combinée avec le coupon 11FR20.

AMD Ryzen 5 9600X

Le AMD Ryzen 5 9600X est un processeur très efficient pour les gamers. Doté de 6 cœurs Zen5/12 threads pouvant aller jusqu’à 5,4 Ghz en boost et 32 Mo de cache L3, il fonctionne avec un TDP de seulement 65 W. Il offre en somme de très bonnes performances en jeu ainsi qu’une remarquable efficacité énergétique. AliExpress le met en vente au prix de 153 euros (promotion + coupon 11FR20) pendant la braderie.