AMD Zen 6 : toute la famille de processeurs pour PC portables dévoilée dans une guide majeure

Toute la future gamme de processeurs pour PC portables AMD Zen 6 se dévoile dans une fuite majeure, avec la roadmap pour les années à venir.

Une fuite récente révèle les plans d’AMD pour sa prochaine génération de processeurs mobiles basés sur l’architecture Zen 6. Selon une roadmap interne publiée par un partenaire OEM, trois nouvelles familles de puces sont prévues pour les années 2026 et 2027, ciblant différents segments du marché des ordinateurs portables.

Trois familles distinctes

Après un nouveau processeur fixe, c’est toute la gamme mobile qui se dévoile. La roadmap confirme l’arrivée de trois gammes principales : Gator Range, Medusa Point et Medusa BB.

: Orientée vers les ordinateurs portables premium, cette gamme remplacera la famille Strix Point. Elle intégrera des cœurs Zen 6 et Zen 6C, ainsi que des cœurs basse consommation (LP Zen 6). Les configurations pourraient atteindre 22 cœurs, combinant 4 cœurs Zen 6, 4 cœurs Zen 6C, 2 cœurs LP Zen 6 au sein du SoC, et un module externe (CCD) avec 12 cœurs supplémentaires. Une solution graphique intégrée RDNA 3.5+ avec jusqu’à 8 unités de calcul (CU) est également prévue. Medusa BB : Positionnée sur le segment grand public, cette gamme couvrira les séries Ryzen 7 et Ryzen 5. Elle offrira jusqu’à 10 cœurs, répartis en 4 cœurs Zen 6, 4 cœurs Zen 6C et 2 cœurs LP Zen 6, avec une solution graphique intégrée RDNA 3.5 jusqu’à 8 CU.

Medusa Point 1

R5/R7=4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+

R9=12C CCD+4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+



APU=IOD👀 — HXL (@9550pro) May 16, 2025

Technologie et roadmap

Les processeurs Zen 6 seront gravés en 3 nm et utiliseront la plateforme FP10. AMD continue d’intégrer des cœurs spécialisés pour optimiser les performances et l’efficacité énergétique, notamment avec les cœurs Zen 6C et LP Zen 6.

Selon la roadmap, les lancements de Gator Range, Medusa Point et Medusa BB sont attendus en 2027, bien que des annonces officielles pourraient intervenir dès 2026, notamment lors de l’AMD Financial Analyst Day prévu en novembre. Ces informations restent cependant spécifiques à un partenaire et pourraient évoluer.

Architecture de la série Zen 6 pour laptop

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des architectures Zen d’AMD, incluant les noms de code et les nœuds de fabrication associés :