🔥 Black Friday : grosse promotion sur ce vélo électrique ENGWE aux 135 km d’autonomie 

Wellbots continue ses offres alléchantes pendant le Black Friday. Le vélo L20 3.0 Boost d’ENGWE tombe à 1299€ seulement sur le site marchand, une offre à saisir d’urgence tant ce modèle regorge de qualités.

Vous êtes à la recherche de belles affaires pendant le Black Friday ? Foncez sans plus tarder sur le site Wellbots qui casse les prix de nombreux produits pendant l’évènement promotionnel. Parmi les très bonnes offres, on vous suggère de vous intéresser de plus près au vélo L20 3.0 Boost signé ENGWE qui voit son prix chuter de 200 euros grâce au code ENGWE100 (qu’il faudra saisir au moment de valider votre achat). Le tarif de cette monture de compétition passera alors de 1499€ à 1299€.

Achetez le vélo électrique L20 3.0 Boost d’ENGWE

💪 Quels sont les points forts du ENGWE L20 3.0 Boost ?

Le ENGWE L20 3.0 Boost est un vélo électrique de grande qualité, combinant puissance, confort et autonomie. C’est le modèle idoine pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix. Voici ses principaux atouts :

Excellente autonomie : sa batterie amovible de 648 Wh permet de parcourir jusqu’à 135 km sur une charge, ce qui le place dans le haut du panier des vélos électriques sur cet aspect.

Recharge rapide : son système de charge ultra-rapide 8A permet de regonfler à bloc le vélo en seulement deux heures, un score très honorable.

Mode boost : en l’activant, vous obtiendrez une poussée instantanée de 75 nm. Pratique pour doubler, grimper des côtes ou tout simplement partir fort au démarrage.

Confort de conduite : Profitez d’une expérience de conduite douce grâce à son système de suspension intégral et ses pneus 20″x3.0” anti-crevaison qui permettent d’absorber jusqu’à 90 % des vibrations que ce soit en ville ou sur des chemins plus accidentés.

Transmission fluide : son système de transmission 7 vitesses (Shimano) permet de mieux gérer les montées et d’adapter l’effort selon le terrain.

Facile à transporter : Le L20 3.0 Boost se replie en un format ultra-compact. Il peut ainsi se glisser sans effort dans un coffre de voiture, un camping-car ou même vous accompagner dans les transports en commun.

Achetez le vélo électrique L20 3.0 Boost d’ENGWE

👉 Les autres promos Wellbots à ne pas manquer

Profitez du Black Friday en parcourant les rayons de Wellbots où d’autres promotions intéressantes vous attendent :

Outre la batterie de stockage Marstek Venus E 3.0 (-455€), vous pouvez vous laisser tenter par l’aspirateur iRobot Roomba Plus 705 Combo + Autowash (-500€).