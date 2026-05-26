Moins puissante qu’une RTX 3060 mais vendue 500$ : pourquoi tout le monde s’arrache ce GPU chinois ?

Malgré des performances proches d’une RTX 3060 pour un prix avoisinant les 500 dollars, la carte graphique de Lisuan Technology a rencontré un accueil favorable auprès des acheteurs chinois.

La Chine vient de franchir une étape notable dans le domaine des composants graphiques. Lisuan Technology a annoncé que sa carte graphique LX 7G100 Founder Edition a enregistré plus de 30 000 réservations en 48 heures, et que le premier lot en édition limitée s’est écoulé quasi instantanément sur la plateforme de e-commerce JD.com.

Sur le papier, ce succès commercial peut surprendre. La LX 7G100 ne se distingue pas particulièrement par son rapport qualité-prix. En tests, la carte affiche des résultats proches de la RTX 3060 de Nvidia dans les benchmarks 3DMark, mais ses performances réelles en jeu sont moins convaincantes. Dans Cyberpunk 2077 en 1080p avec l’option FSR3 Quality et la génération d’images activée, elle atteint une moyenne de 88 images par seconde, contre 232 pour une RTX 4060 et 243 pour l’Arc B580 d’Intel. Black Myth : Wukong tourne à 56 fps, et Forza Horizon 5 à seulement 48 fps en preset Bas.

Ces performances seraient plus acceptables si le tarif était en conséquence. Or la carte est proposée à 3 299 yuans, soit environ 455 dollars avant subsidies, un prix qui la place dans la même fourchette que des cartes bien plus puissantes d’acteurs établis, comme la RTX 5060 Ti 16 Go de Nvidia.

Une réussite technique avant tout

Ce qui rend la LX 7G100 notable, c’est moins ce qu’elle fait que le fait qu’elle le fasse tout court. C’est en effet la première carte graphique gaming développée entièrement en Chine, architecture, pilotes, pile logicielle et écosystème compris, à être capable de faire tourner des jeux récents et exigeants sans incident majeur. C’est un point de départ, pas une ligne d’arrivée.

Sur la fiche technique, Lisuan met en avant 12 Go de GDDR6, quatre sorties DisplayPort 1.4a, la compatibilité avec DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 et OpenCL 3.0, ainsi qu’un support de la 8K à 60 images par seconde en HDR.

Pour accompagner le lancement, l’entreprise a publié une liste de 40 jeux avec les réglages recommandés, parmi lesquels Cyberpunk 2077, Black Myth : Wukong, Elden Ring, Resident Evil 4 ou encore GTA V. Une grande partie de ces recommandations s’appuie sur le FSR, la génération d’images ou des présets graphiques réduits, ce qui reflète les limites objectives du matériel.

Un achat symbolique autant que fonctionnel

L’engouement autour de cette carte s’explique en partie par des facteurs qui dépassent la simple logique de performance. L’édition Founder Edition emprunte les codes des lancements en édition limitée : cartes numérotées, signature du co-fondateur et co-CEO de Lisuan, Xuan Yifang. Un format qui parle aux collectionneurs, et qui confère à la carte une dimension symbolique.

Pour une partie des acheteurs chinois, posséder un GPU gaming domestique capable de lancer des titres AAA représente quelque chose qui va au-delà du rapport performance/prix. Dans un contexte de tensions technologiques entre la Chine et les États-Unis, soutenir une alternative locale à Nvidia et AMD prend une signification particulière.

Un deuxième lot de la Founder Edition est prévu pour le 18 juin, selon Lisuan Technology. La LX 7G100 reste, objectivement, un choix difficile à justifier pour quiconque cherche uniquement à maximiser ses performances par rapport au prix dépensé. Mais son lancement démontre qu’il existe un marché prêt à soutenir une industrie graphique chinoise encore naissante, même lorsque ses produits accusent un retard technique significatif face à la concurrence internationale.