AMD prépare ses processeurs Zen 7 “Grimlock” pour 2028, avec la gravure en 1,4 nm de TSMC

Alors que l’architecture Zen 6 n’a pas encore été lancée dans les segments grand public et serveur, AMD travaillerait déjà sur la génération suivante.

Selon un rapport du Commercial Times taïwanais, AMD aurait amorcé la préparation de sa chaîne d’approvisionnement pour sa prochaine architecture x86, baptisée Zen 7 et dont le nom de code interne serait “Grimlock”. Ces processeurs de nouvelle génération seraient fabriqués à partir du procédé A14 de TSMC, correspondant à une finesse de gravure de 1,4 nm, pour un lancement attendu aux alentours de 2028.

TSMC A14 : une production de masse prévue en 2028

TSMC devrait lancer la production d’essai de son procédé A14 dans son usine Fab 25 P1 située à Taichung dès 2027, avant de passer à la production de masse en 2028. Ce calendrier place directement ce nœud de fabrication en concurrence avec l’Intel 14A, que le fondeur américain est en train de développer en parallèle. Intel a d’ailleurs récemment annoncé plusieurs clients confirmés pour ses nœuds 18A-P et 14A, dont Apple et TeraFab. Si d’autres constructeurs par ailleurs, comme Huawei, ont annoncé pouvoir graver des puces en 14 nm prochainement, TSMC conserve son avance.

Par ailleurs, la production en masse des puces Zen 6 a déjà débuté sur le procédé 2 nm de TSMC, ce qui donne une idée du rythme auquel AMD entend enchaîner les générations.

Jusqu’à 16 cœurs et 224 Mo de cache L3 par puce

Sur le plan technique, les informations qui circulent évoquent un nouveau design de puce CCD (Core Complex Die) pouvant intégrer jusqu’à 16 cœurs, ainsi que jusqu’à 224 Mo de cache L3 sur un seul chiplet équipé de la technologie 3D V-Cache. Cela représenterait une progression par rapport aux générations précédentes, aussi bien en termes de cache standard que de cache empilé en 3D.

Du côté des serveurs, l’architecture Zen 7 apporterait des évolutions au niveau du moteur matriciel MATRIX, utilisé pour les calculs liés à l’intelligence artificielle, ainsi qu’une prise en charge élargie des formats de données dédiés à l’IA.

Un marché sous pression, entre IA et concurrence

Ces annonces s’inscrivent dans un contexte de forte demande pour les processeurs, notamment de la part des acteurs du secteur de l’intelligence artificielle. AMD, comme ses concurrents Intel et NVIDIA sur leurs segments respectifs, met l’accent sur les centres de données, un marché dont la valeur adressable totale est estimée à 200 milliards de dollars.

Il convient néanmoins de replacer ces informations dans leur contexte. L’architecture Zen 7 est encore une architecture en phase de préparation, et les caractéristiques techniques évoquées restent pour l’heure des rumeurs issues de sources industrielles taïwanaises. D’ici à 2028, les spécifications peuvent encore évoluer sensiblement.