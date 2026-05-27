Après 20 ans de bons et loyaux services, le Nvidia Control Panel tire sa révérence

Lancé au début des années 2000, l’outil historique de gestion des cartes graphiques NVIDIA tire officiellement sa révérence. La société pousse désormais ses utilisateurs vers sa nouvelle application.

NVIDIA a annoncé officiellement la retraite de son Panneau de configuration, connu sous le nom de NVIDIA Control Panel, à l’occasion de la publication des notes de version du pilote GeForce dédié au jeu 007 First Light. L’outil, lancé en février 2006, aura donc accompagné les utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA pendant une vingtaine d’années.

Durant cette période, le Panneau de configuration s’est imposé comme l’utilitaire de référence sur les systèmes équipés de GPU NVIDIA. Il permettait de gérer des réglages variés : résolution d’affichage, taux de rafraîchissement, configuration multi-écrans ou encore paramètres 3D avancés.

Ce qui change concrètement

NVIDIA a tenu à préciser plusieurs points pour éviter toute confusion auprès de ses utilisateurs.

Les personnes qui ont déjà le Panneau de configuration installé sur leur machine n’auront pas à s’inquiéter d’une disparition soudaine du logiciel. Il restera présent sur leur système, sauf en cas de réinstallation propre des pilotes NVIDIA, auquel cas il sera supprimé. Par ailleurs, l’application reste disponible au téléchargement sur le Microsoft Store, bien qu’elle ne reçoive plus aucune mise à jour, correction de bugs ou nouvelle fonctionnalité.

Une exception est toutefois prévue pour les utilisateurs de cartes NVIDIA RTX PRO, destinées aux professionnels. Pour eux, le Panneau de configuration continuera d’être pris en charge le temps que NVIDIA intègre les fonctionnalités professionnelles correspondantes dans sa nouvelle application.

La nouvelle application comme successeur

NVIDIA recommande à ses utilisateurs de migrer vers la NVIDIA App, qui reprend l’ensemble des fonctionnalités du Panneau de configuration dans une interface remaniée. Les paramètres 3D, jusqu’ici accessibles via Paramètres 3D > Gérer les paramètres 3D, se retrouvent désormais dans la section Graphiques > Paramètres du programme. Les options d’affichage, quant à elles, sont regroupées sous l’onglet Système de la nouvelle application.

Ce retrait n’est pas une surprise totale : NVIDIA avait déjà annoncé par anticipation que la fin du Panneau de configuration était imminente, et orientait depuis quelque temps ses utilisateurs vers la nouvelle application.