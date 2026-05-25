Unreal Engine 6 : Epic Games lâche une bombe et annonce le tout premier jeu compatible

Lors du Rocket League Championship Series 2026 à Paris, Epic Games et Psyonix ont annoncé que le jeu de football automobile sera le premier titre à tourner sur Unreal Engine 6. Une annonce courte, qui ravive les questions sur l’avenir du moteur.

L’annonce est arrivée de manière assez discrète. En marge du RLCS 2026, organisé à Paris, Psyonix et Epic Games ont confirmé que Rocket League serait le premier jeu à adopter Unreal Engine 6. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué : pas de date, pas de démonstration technique, pas de description des changements à venir. La révélation s’est arrêtée là.

Pour comprendre ce que représente concrètement ce passage à Unreal Engine 6, il faut donc remonter aux déclarations antérieures du PDG et actionnaire majoritaire d’Epic Games, Tim Sweeney. En mai 2025, ce dernier avait évoqué un moteur encore « à quelques années de distance », avec des versions préliminaires susceptibles d’être diffusées dans un délai de deux à trois ans. L’annonce parisienne laisse toutefois penser que le calendrier pourrait être avancé, sans qu’Epic n’ait confirmé quoi que ce soit à ce stade.

Ce que Tim Sweeney avait dit sur Unreal Engine 6

Les ambitions affichées autour d’Unreal Engine 6, successeur d’Unreal Engine 5, dépassent la question du rendu graphique. Sweeney avait décrit ce nouveau moteur comme un projet de consolidation : Epic entretient depuis plusieurs années de nombreuses branches de développement parallèles, et UE6 est censé les réunifier en une base commune.

L’un des chantiers techniques identifiés concerne la simulation. Le moteur actuel, UE5, présente un goulot d’étranglement lié à son exécution en monothread pour certaines tâches de simulation de jeu. Epic compte passer à une architecture multithreadée, ce qui permettrait de répartir ces calculs sur plusieurs cœurs du processeur et de gagner en performance. Malgré cela, ce moteur est disponible sur la Switch 2, permettant de jouer en 60 fps pour plus de fluidité, avec sa version 5.8.

Sweeney avait également évoqué l’intégration plus poussée de Verse, le langage de programmation développé par Epic, qui deviendrait une couche centrale pour la programmation du gameplay dans UE6. L’objectif affiché est de rapprocher les workflows d’Unreal Engine et d’Unreal Editor for Fortnite (UEFN), afin qu’une même base technique puisse servir aussi bien les studios professionnels que les créateurs de contenu de l’écosystème Fortnite.

Un calendrier encore flou

Pour se faire une idée approximative du temps qu’il faudra avant qu’Unreal Engine 6 soit utilisable en production, on peut regarder ce qui s’est passé avec Unreal Engine 5 : présenté en mai 2020, il avait bénéficié d’un premier accès anticipé en mai 2021, avant une version finale disponible en avril 2022, soit environ 23 mois entre l’annonce publique et la sortie complète.

Si Unreal Engine 6 suit une trajectoire similaire, et si des versions préliminaires commencent à circuler courant 2027, une version stable ne serait pas attendue avant 2028 ou 2029. Mais Epic n’a communiqué aucun calendrier officiel, et le teaser de Paris ne permet pas d’en déduire davantage.

Ce qui est certain, c’est que Rocket League sera le terrain d’expérimentation visible de ce changement de génération. Pour un jeu sorti en 2015 et qui tourne aujourd’hui encore sur une version ancienne d’Unreal Engine 3, la migration représente un saut technique important, même si ses effets concrets sur le jeu restent, pour l’heure, inconnus.