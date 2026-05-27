Windows 11 : ce changement majeur qui va bouleverser votre barre des tâches

Microsoft a officialisé l’arrivée d’« Ask Copilot », une nouvelle interface d’intelligence artificielle intégrée directement dans la barre des tâches de Windows 11, prévue pour mi-2026. La fonctionnalité, facultative et destinée en priorité aux professionnels, remplacerait la zone de recherche classique par un outil capable de trouver des fichiers locaux et d’interagir avec Copilot.

Photo : Windows Central

Microsoft a confirmé ses intentions de déployer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Ask Copilot » dans la barre des tâches de Windows 11. Un document récemment publié par l’entreprise indique que cette fonctionnalité est attendue pour le milieu de l’année 2026, après plusieurs mois de tests menés auprès des utilisateurs Insiders.

Un remplacement de la barre de recherche actuelle

Annoncée pour la première fois l’année dernière, Ask Copilot viendrait remplacer la zone de recherche habituelle de la barre des tâches par une interface de chat flottante. L’utilisateur pourrait ainsi, depuis cet emplacement, rechercher des fichiers locaux ou interagir directement avec Copilot.

Dans le document, Microsoft décrit la fonctionnalité comme un moyen d’intégrer « Microsoft 365 Copilot et les agents IA directement dans la barre des tâches et le menu Démarrer », avec pour objectif de réduire les changements de contexte et de rendre l’IA « naturellement présente » dans Windows.

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Des tests préliminaires ont par ailleurs montré que cette nouvelle interface de recherche se révèle plus précise que l’actuel Windows Search pour retrouver des fichiers et des applications locaux.

Une fonctionnalité orientée vers les professionnels

Ask Copilot ne sera pas activée par défaut. Windows Search restera l’expérience de recherche standard pour les utilisateurs qui ne souhaiteront pas adopter la nouveauté. La fonctionnalité cible en priorité les environnements professionnels et les entreprises, en particulier les employés disposant d’un abonnement Microsoft 365.

Le calendrier annoncé reste néanmoins soumis à d’éventuels ajustements. Microsoft précise que la date de mi-2026 pourrait évoluer si la fonctionnalité nécessite des développements supplémentaires.

Des améliorations prévues aussi pour Windows Search

En parallèle, Microsoft travaille sur plusieurs évolutions de Windows Search pour les utilisateurs qui n’utiliseraient pas Ask Copilot. L’entreprise a notamment commencé à tester des modifications visant à donner la priorité aux résultats locaux, fichiers et applications, plutôt qu’aux résultats issus du web.

Cette annonce s’inscrit par ailleurs dans le cadre de l’initiative interne « Windows K2 », qui vise à réduire le nombre de boutons et de points d’entrée liés à Copilot dans le système d’exploitation, avec une approche plus sélective quant aux endroits où l’IA est exposée aux utilisateurs. Le fait qu’Ask Copilot soit maintenu au calendrier malgré cette démarche suggère que Microsoft considère cette fonctionnalité comme réellement utile pour ses utilisateurs.