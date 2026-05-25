À une semaine du Computex, NVIDIA et AMD sortent les grands moyens

Les dirigeants de NVIDIA et d’AMD sont arrivés à Taipei cette semaine, à quelques jours de l’ouverture du Computex 2026, prévu le 2 juin.

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Le salon technologique annuel de Taipei approche, et les deux grandes figures du secteur des semi-conducteurs ont déjà fait le déplacement. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, et Lisa Su, directrice générale d’AMD, ont tous deux atterri dans la capitale taïwanaise pour préparer leurs annonces respectives.

Jensen Huang attendu sur l’IA et le grand public

À son arrivée, Jensen Huang a indiqué à la presse qu’il prévoyait notamment une rencontre avec C.C. Wei, président-directeur général de TSMC. Il a également participé à l’événement « Meet-a-Claw » à Taipei, où il a échangé avec des développeurs travaillant sur des agents autonomes.

Touchdown, Taipei.



NVIDIA CEO Jensen Huang has landed, and the countdown to #NVIDIAGTC at #COMPUTEX2026 is on. pic.twitter.com/rDP2fN6a8u — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) May 23, 2026

Dans les prochains jours, le PDG de NVIDIA devrait effectuer plusieurs visites auprès de partenaires taïwanais, et organiser son traditionnel dîner annuel avec les acteurs clés de sa chaîne d’approvisionnement. Jensen Huang est par ailleurs coutumier des escapades dans les marchés nocturnes de la ville.

L’événement GTC de NVIDIA à Taïwan est programmé pour le 1er juin à 11h, heure locale. Des annonces sont attendues dans les domaines de l’intelligence artificielle ainsi que sur le segment grand public.

Lisa Su mise sur les collaborations

De son côté, Lisa Su a annoncé sa présence à Taipei via les réseaux sociaux, évoquant sa volonté de retrouver clients, partenaires et responsables du secteur. Dans une interview accordée récemment à des médias taïwanais, elle a exprimé son souhait d’approfondir la collaboration d’AMD avec TSMC.

Always great to be back in Taiwan spending time with customers, partners, and industry leaders and seeing firsthand the incredible pace of innovation happening across the ecosystem. Great conversations, great food, and tremendous momentum ahead for AI. pic.twitter.com/7dJb8DBcZf — Lisa Su (@LisaSu) May 22, 2026

AMD a récemment franchi une étape industrielle notable : l’entreprise est devenue la première à atteindre la production en volume d’un processeur HPC gravé en 2 nm chez TSMC, en l’occurrence l’EPYC Venice, destiné aux marchés serveur et calcul haute performance. Sur fond de croissance de la demande en processeurs, AMD devrait également présenter au Computex ses ambitions dans le domaine de l’IA agentique, un segment où elle fait désormais face à Intel mais aussi, de plus en plus, à NVIDIA.

Nangang, épicentre du salon

Le Computex 2026 se tiendra principalement dans le district de Nangang, à Taipei, avec deux halls d’exposition accueillant des centaines d’exposants.

Au-delà des annonces des deux fabricants, l’ensemble du secteur technologique sera représenté, faisant de cet événement l’un des rendez-vous professionnels les plus suivis de l’année dans l’industrie des composants et de l’informatique.