AGON by AOC présente le moniteur AOC GAMING Q27G2S/EU, un 27 pouces QHD / 165 Hz

AGON by AOC dévoile un nouveau moniteur de jeu, l’AOC GAMING Q27G2S/EU. C’est un modèle 27 pouces muni d’une dalle IPS 10-bit. Celle-ci offre une définition QHD (2560 x 1440 – résolution de 109 PPP) et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

Le temps de réponse gris à gris est de 4 ms, le rapport de contraste statique de 1000:1, dynamique de 80M:1. Ce moniteur bénéficie de l’Adaptive Sync et prend en charge le NVIDA G-Sync. Selon ses spécifications techniques, l’écran couvre 131 % de l’espace chromatique sRGB, 104 % du DCI-P3, 112 % de l’Adobe RGB et 114 % du NTSC.

Deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4

En matière d’ergonomie, cet AOC Gaming Q27G2S/EU autorise des degrés d’inclinaison de 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ; de basculement de ­30° ±2° ~ 30° ±2°. Il se règle en hauteur sur 130 mm et peut également pivoter.

Pour la connectivité, il met à disposition une paire de ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une sortie casque 3,5 mm.

Parmi les fonctionnalités ciblant plus particulièrement les joueurs, AOC met en avant « 6 modes de jeu » activables en cliquant sur un bouton : « Commutez les réglages entre pré-réglages intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS ou bien personnalisez vos propres conditions idéales et enregistrez-les. Le pavé de touches des réglages AOC permet de commuter les profils ou de régler les caractéristiques rapidement et aisément ». L’entreprise évoque aussi les fonctions AOC Shadow Control et AOC Game Color qui permettent de régler « les niveaux de gris pour des images plus détaillées et d’illuminer les zones sombres ou de les assombrir à la volée, sans affecter le reste de l’écran ». Enfin, pour les amateurs de FPS, « la fonction Dial Point place un indicateur de visée au centre de l’écran pour aider les joueurs de FPS (First Person Shooter) grâce à une mise au point exacte et précise ».

L’AOC GAMING Q27G2S/EU sera disponible à partir de novembre 2021 au prix de vente conseillé de 349 euros.