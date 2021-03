AOC dévoile sa série V4 : quatre écrans, de 24 à 32 pouces, en QHD ou UHD

AOC lance une nouvelle série d’écrans, la V4. Tous embarquent une dalle IPS avec un temps de réponse gris à gris de 4 ms. Trois offrent une définition QHD (2560 x 1080), une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz et une luminosité maximale de 250 cd/m². Pour ce trio, seule la taille change : il y a un 23,8 pouces, le Q24V4EA ; un 27 pouces, le Q27V4EA ; et enfin un 31,5 pouces, le Q32V4.

Le quatuor est complété par l’U27V4EA. Ce modèle est un peu à part, puisque il a une définition UHD (3840 x 2160), une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 350 cd/m². C’est un 27 pouces.

Adaptive-Sync

La série partage d’autres points communs, notamment la prise en charge de la technologie Adaptive-Sync et la présence d’une paire de haut-parleurs de 2 W chacun. En matière d’ergonomie, leur degré d’inclinaison est de -3.5°±1.5°~21.5°±1.5°. Pour la connectique, le modèle UHD bénéficie d’une paire de ports HDMI 2.0 et d’un DisplayPort 1.2, tandis que les autres se contentent d’un seul HDMI 1.4 et d’un DisplayPort 1.2.

Le tableau ci-dessous rassemble toutes les données. AOC prévoit un lancement en avril 2021 et octroie une garantie de 3 ans.

Modèle Q24V4EA Q27V4EA Q32V4 U27V4EA Taille 23,8 pouces 27 pouces 31,5 pouces 27 pouces Définition 2560×1440 2560×1440 2560×1440 3840×2160 Résolution 123 ppp 109 ppp 93 ppp 163 ppp Dalle IPS IPS IPS IPS Fréquence de rafraîchissement 75 Hz 75 Hz 75 Hz 60 Hz Temps de réponse gris à gris 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms Luminosité maximale 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 350 cd/m² Contraste statique 1000:01:00 1000:01:00 1200:01:00 1000:01:00 sRGB 121,00 % 104,00 % – 112,00 % Adobe RGB 89,00 % 77,00 % – 83,00 % Connectique HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 Prix 189 euros 239 euros 269 euros 329 euros

