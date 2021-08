Alder Lake-S : un courant de crête jusqu’à 28 % plus élevé que pour Comet et Rocket Lake

Malgré le passage à une gravure en 10 nm (Intel 7) et l’adoption d’une conception hybride, les processeurs Alder Lake-S d’Intel semblent bien partis pour être aussi énergivores que leurs ancêtres. C’est ce qui ressort d’un rapport publié par FCPowerUP, un site chinois spécialisé dans tout ce qui touche aux alimentations ; on lui doit notamment les premières révélations sur les connecteurs à 12 broches pour les RTX 3000. Les valeurs communiquées ci-dessous proviendraient de documents confidentiels d’Intel destinés aux fabricants d’alimentations.

Pas d’inquiétude, vous n’avez rien raté : malgré leur mention dans le tableau, il n’existe pas de processeurs Comet Lake-S et Rocket Lake-S avec un TDP de 165 W. Il s’agit sans doute de recommandations dans le cas où une gamme HEDT aurait été lancée.

En revanche, les processeurs avec des TDP de 125 W, 65 W et 35 W existent bien. Il semble qu’en courant de crête, les puces Alder Lake nécessitent une intensité de courant plus élevée en 12V. Ainsi, les SKUs avec un TDP de 165 W auraient besoin de 45A, contre 40A pour Comet Lake et Rocket Lake ; ceux avec un TDP de 125 W, de 39A au lieu de 34A ; les puces avec un TDP de 65 W, de 38,5A contre 30A pour les deux générations précédentes ; enfin, les processeurs avec un TDP 35 W aurait besoin d’un courant de 20,5A et non plus de 16,5A. Le courant continu reste inchangé à une exception près : l’intensité pour les puces Alder Lake-S avec un TDP de 35 W baisserait légèrement.

Un premier cliché d’une carte mère Intel Z690

Des valeurs qui concernent les états PL3 et PL4

Dans l’ensemble, la valeur du courant de crête des processeurs Alder Lake-S est au moins 5 ampères plus élevée que pour les Comet Lake et Rocket Lake. En pratique, cela pourrait signifier des recommandations 50 à 100 W supérieures pour les alimentations selon FCPowerUP. Notez toutefois que ces valeurs extrêmes ne concernent pas les états PL1/PL2, qui ne devraient guère changer pour Alder Lake ; ils concernent surtout les états PL3 et PL4.

Gamme Comet Lake-S / Rocket Lake-S Alder Lake-S Comet Lake-S / Rocket Lake-S Alder Lake-S Comet Lake-S / Rocket Lake-S Alder Lake-S Différence TDP Courant continu Courant continu Courante de crête Courante de crête Puissance de crête Puissance de crête – 35W 13A 11A 16,5A 20,5A 198W 246W 24,20 % 65W 23A 23A 30A 38,5A 360W 462W 28,30 % 125W 26A 26A 34A 39A 408W 468W 14,70 % 165W 37,5A 37,5A 40A 45A 480W 540W 12,50 %

Source : Weibo via VideoCardz