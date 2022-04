AMD commence à déployer des pilotes pour les GPU RDNA 3

AMD prépare le terrain pour ses prochaines solutions basées sur l’architecture RDNA 3 via des pilotes Linux (Linux 5.18). Rappelons que l’architecture RDNA 3 doit soutenir les cartes graphiques Radeon RX 7000, attendues cet automne, et possiblement une nouvelle génération d’APU, Phoenix, l’année prochaine.

Les patchs Linux apportent une prise en charge de certaines IP de l’architecture GFX11. Puisque GFX10 correspond à RDNA 2, GFX11 trahit très vraisemblablement RDNA 3. Trois entrées mentionnent des GPU dédiés (GFX1100, GFX1101, GFX1102), tandis que la dernière évoque explicitement des APU (GFX1103). GFX1102 désignerait le GPU haut de gamme Navi 31, successeur de Navi 21 (Big Navi). Ce dernier équipe le fleuron des cartes Radeon RX 6000, à savoir les Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800. Selon une fuite de février dernier, les GPU Navi 31 et Navi 32 bénéficieraient d’une conception MCM (Multi-Chip-Module) basée sur les nœuds de gravure TSMC 5 nm et 6 nm.

Instinct MI300 : jusqu’à 8 dies de calcul ?

Zen 4 et RDNA 3 pour les APU Pheonix ?

Au sujet des APU Phoenix, il y a peu d’informations les concernant pour le moment. En principe, cette génération d’APU succédera à l’actuelle série Ryzen 6000 Rembdrandt. Les processeurs Ryzen 6000 mobiles s’appuient sur l’architecture CPU Zen 3+ et l’architecture GPU RDNA 2 ; ils ont ainsi enfin délaissé la vieillissante architecture Vega. Si l’on peut affirmer sans trop se mouiller que les Ryzen 7000 Pheonix profiteront de l’architecture CPU Zen 4, le passage à l’architecture graphique RDNA 3 paraît en revanche plus incertain.

Série Renoir Cezanne Rembrandt Phoenix Socket FP6 FP6 FP7 FP8 Package BGA-1140 (25x32mm) BGA-1140 (25x32mm) BGA-1140 (25x32mm) À déterminer Surface die 156 mm2 175 mm2 ~208 mm2 À déterminer CPU Architecture Zen2 Zen3 Zen3+ Zen4 Configuration max CPU 8C / 16T 8C / 16T 8C / 16T TBC GPU Architecture GFX9 (Vega) GFX9 (Vega) RDNA2 RDNA3 Configuration max GPU 8 Unités de calcul 8 Unités de calcul 12 Unités de calcul 16 Unités de calcul Support mémoire DDR4 / LPDDR4 DDR4 / LPDDR4 DDR5/ LPDDR5 DDR5 / LPDDR5 PCI Express Gen3 Gen3 Gen4 Gen5

Sources : VideoCardz, Phoronix