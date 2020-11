AMD dévoile ses SoC Ryzen Embedded V2000 : jusqu’à 8 cœurs et 4,25 GHz

AMD dévoile ses nouveaux SoC Ryzen Embedded V2000, successeurs des V1000 lancés en février 2018. Ces puces bénéficient d’une architecture CPU Zen 2 et d’une gravure en 7 nm. Selon l’entreprise, ceci leur confère des performances par watt doublées et un gain d’IPC estimé à 15 % par rapport à la précédente génération. En pratique, cela se traduit, toujours selon AMD, par des « performances CPU simple thread jusqu’à 30 % supérieures et des performances graphiques jusqu’à 40 % accrues face à la génération précédente ».

Comme pour les Ryzen Embedded V1000, la gamme comprend quatre références : V27481, V2546, V2718 et V2516. En revanche, celles-ci se déclinent en versions 8 cœurs / 16 threads et 6 cœurs / 12 threads, tandis que les précédentes montaient au mieux à 4 cœurs / 8 threads. AMD propose les V27481 et V2546 avec une plage de TDP comprise entre 35 et 54 W ; les V2718 et V2516, avec une plage de TDP qui va de 12 et 25 W. La meilleure puce, la V27481, atteint une fréquence Boost de 4,25 GHz sur un seul cœur.

AMD introduit des puces Ryzen Embedded avec un TDP de 6 à 10 W

La gamme

Le tableau ci-dessous présente cette gamme de SoC Ryzen Embedded V2000.

Modèle Plage TDP Nombre de cœurs / threads Fréquence CPU de base Fréquence Boost CPU 1T @80C Unités Radeon Graphics Fréquence graphique (max) Nombre d’écrans max Cache L2 DRAM ECC V27481 35-54W 8 / 16 2,9 GHz 4,25 GHz 7 1,6 GHz 4 4 Mo 3200 V2546 35-54W 6 / 12 3,0 GHz 3,95 GHz 6 1,5 GHz 4 3 Mo 3200 V2718 10-25W 8 / 16 1,7 GHz 4,15 GHz 7 1,6 GHz 4 4 Mo 3200 V2516 10-25W 6 / 12 2,1 GHz 3,95 GHz 6 1,5 GHz 4 3 Mo 3200

PCIe 3.0 et solution graphique intégrée Vega

Ces processeurs V2000 n’héritent pas d’une prise en charge de l’interface PCIe 4.0 et restent donc au PCIe 3.0, mais cette fois sur 20 lignes. Pour la partie graphique, ces SoC s’appuient sur une solution intégrée Vega. Ils sont capables de gérer jusqu’à quatre moniteurs avec des définitions 4K.

D’après AMD, cette famille de SoC est conçue pour « les applications embarquées comme les clients légers, les mini PC et les systèmes Edge ». La firme met ainsi en avant une sécurité renforcée, avec une « prise en charge AMD Memory Guard, ainsi que les fonctionnalités de sécurité comme Secure Boot et Secure Memory Encryption. Ces dernières permettent un chiffrement mémoire qui participe à déjouer les attaques tentant d’accéder aux données, et à mitiger les risques d’attaques de type démarrage à froid ».

À l’instar de leurs ancêtres, ces SoC sont livrés dans un boîtier BGA. AMD annonce déjà l’adoption de ces Ryzen Embedded V2000 par plusieurs partenaires, dont ASRock Industrial dans ses mini-PC, Advantech dans ses solutions mini-ITX et solutions COM Express pour ses produits Embedded IoT Group, et enfin Sapphire qui met également à jour sa gamme de mini PC Simply NUC.

On termine avec quelques benchmarks fournis par AMD dans lesquels ses nouveau-nés affrontent notamment les Core i7-1010U et Core i7-9750H d’Intel.