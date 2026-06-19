Android 17 : Google prépare un correctif pour les testeurs bloqués après la bêta

Certains participants au programme bêta d’Android 17 se retrouvent dans l’impossibilité de rejoindre la version stable sans effacer leurs données. Google a confirmé qu’un correctif est en cours de préparation.

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Le lancement de la version stable d’Android 17, intervenu cette semaine, aurait dû permettre aux testeurs du programme bêta de quitter celui-ci sans encombre. Pour une partie d’entre eux, les choses ne se sont pas passées aussi simplement.

Un passage vers la version stable rendu difficile

En principe, les participants au programme Android Beta ont la possibilité de quitter le programme au moment de la sortie d’une version stable, en migrant directement vers celle-ci et en conservant leurs données. L’alternative qui consiste à quitter le programme à n’importe quel autre moment, implique généralement une réinitialisation complète de l’appareil, avec perte des données non sauvegardées.

Or, plusieurs testeurs exécutant Android 17 Beta 4.1 ont signalé sur Reddit qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’effectuer cette transition sans réinitialisation. Les testeurs ayant la version Beta 4 ne semblent pas avoir rencontré le même problème.

Une question de niveaux de correctifs

Ce type de dysfonctionnement n’est pas rare dans l’écosystème Android. Il s’explique généralement par un décalage entre les niveaux de correctifs de sécurité : le système considère alors que la version bêta installée est plus récente que la version stable proposée en mise à jour, ce qui bloque le processus de mise à niveau normal.

Google confirme travailler sur un correctif

Google a confirmé être au courant du problème et a indiqué qu’une mise à jour corrective serait déployée prochainement via OTA, c’est-à-dire directement sur les appareils concernés, sans manipulation particulière de la part des utilisateurs. Aucune date précise n’a été communiquée pour l’instant.

En attendant, les testeurs touchés par ce bug se trouvent dans une situation d’attente, contrairement aux autres utilisateurs qui ont déjà pu installer la version stable d’Android 17.