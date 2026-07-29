Steam Machine : Valve lâche une mise à jour importante et fixe une deadline pour les réservations

Le Steam Machine de Valve vient de recevoir une mise à jour majeure avec l’arrivée du FSR 4.1, une technologie d’upscaling qui promet d’améliorer les performances sans sacrifier la qualité visuelle. Mais entre un prix revu à la hausse, des réservations toujours sous tension et un délai de 72 heures pour finaliser son achat, Valve joue-t-elle avec le feu ?

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Valve a publié plusieurs mises à jour concernant sa console Steam Machine, dont l’intégration de la technologie d’upscaling FSR 4.1 d’AMD ainsi que des informations sur l’avancement des invitations d’achat.

Le FSR 4.1 disponible via Proton Experimental

La technologie FSR 4.1 (FidelityFX Super Resolution) d’AMD est désormais accessible sur Steam Machine, via Proton Experimental. Il s’agit d’une branche de prévisualisation que Valve utilise habituellement pour introduire des nouveautés avant de les intégrer aux versions stables de Proton.

Les utilisateurs de Steam Machine tournant sous SteamOS peuvent donc tester cette fonctionnalité d’upscaling dans les jeux compatibles sans attendre une future mise à jour stable.

Valve a également publié des fichiers CAD de la Steam Machine. Ces fichiers contiennent les dimensions 3D précises de l’extérieur de la machine, ce qui permet aux moddeurs et aux passionnés de concevoir des accessoires compatibles tels que des supports, des fixations, des habillages ou des boîtiers, avec des mesures exactes.

Les réservations : un calendrier précisé

Sur le front des réservations, Valve indique que les invitations d’achat continuent d’être envoyées quotidiennement aux personnes inscrites dans la file d’attente, selon leur ordre de réservation. Mais les commandes sont nombreuses, en débit du tarif. L’entreprise affirme que tous les détenteurs d’une réservation auront la possibilité d’acheter la Steam Machine avant la fin de l’année.

Valve rappelle par ailleurs qu’une fois l’invitation reçue, l’utilisateur dispose de 72 heures pour finaliser sa commande. Passé ce délai, la place est transmise au client suivant dans la file d’attente.