Xbox : les prix des consoles Series S et X augmentent, la hausse est drastique

Les tarifs des consoles Xbox ont été revus à la hausse en Europe et au Royaume-Uni depuis le 1er août 2026, dans un contexte de crise des composants. Microsoft n’entend pas absorber ces coûts supplémentaires, alors que la division Xbox traverse une période difficile.

Le 25 juin 2026, Microsoft avait annoncé une hausse des prix de ses consoles Xbox Series S et X à compter du 1er août, invoquant une crise touchant les composants de mémoire et de stockage. Si les nouveaux tarifs américains avaient alors été communiqués, les consommateurs européens et britanniques n’ont découvert les prix applicables dans leur région qu’au moment de leur entrée en vigueur.

Des hausses allant jusqu’à 200 euros

En Europe, les augmentations sont les suivantes :

Console Ancien prix Nouveau prix Hausse Xbox Series S 512 Go 349,99 € 499,99 € +150 € Xbox Series S 1 To 399,99 € 599,99 € +200 € Xbox Series X Digital 1 To 549,99 € 749,99 € +200 € Xbox Series X 1 To (avec lecteur) 599,99 € 799,99 € +200 €

Ces ajustements correspondent globalement aux augmentations annoncées par Microsoft à l’échelle mondiale, 100 dollars pour les modèles 512 Go, 150 dollars pour les modèles 1 To, mais les hausses appliquées en Europe et au Royaume-Uni sont sensiblement plus importantes en termes de monnaie locale.

La Xbox Series S, qui se positionnait jusqu’ici comme le point d’entrée accessible dans l’écosystème Xbox, atteint désormais des tarifs proches, voire équivalents, de ceux habituellement associés aux consoles haut de gamme.

Sony également concerné, mais dans une position différente

Sony a elle aussi relevé les prix de ses PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro, confrontée à la même crise des composants. Toutefois, la situation commerciale des deux constructeurs n’est pas comparable. Selon les données disponibles, Sony a écoulé plus de 95 millions de PS5 à ce jour.

© Sony

Microsoft ne communique plus ses chiffres de ventes matérielles, mais les estimations actuelles situent le total de consoles Xbox vendues autour de 35 millions d’unités. L’écart entre les deux constructeurs lors de cette génération serait l’un des plus importants depuis les débuts de la marque Xbox.

Microsoft refuse de soutenir financièrement sa division jeux

Dans ce contexte, certains observateurs estiment que Microsoft aurait pu faire le choix inverse, notamment à l’approche du lancement de Grand Theft Auto VI, un événement susceptible de pousser de nombreux joueurs occasionnels à acheter une console. Absorber ces hausses de prix aurait pu constituer une opportunité d’élargir la base d’utilisateurs Xbox.

Mais Microsoft a visiblement choisi une autre voie. Le PDG Satya Nadella a déclaré sans ambiguïté que, après 25 ans d’investissements continus, la division Xbox devait désormais devenir viable par elle-même. Lors de la conférence sur les résultats financiers de cette semaine, il a demandé qu’Xbox retrouve une trajectoire de croissance dès le prochain exercice fiscal. La directrice générale d’Xbox, Asha Sharma, a pour sa part évoqué l’objectif d’atteindre un demi-milliard de joueurs quotidiens d’ici 2030.