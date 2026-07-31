Le MacBook Neo tire la croissance des revenus Mac d’Apple au troisième trimestre 2026

Apple a annoncé lors de son appel aux résultats du troisième trimestre 2026 que ses ventes de Mac ont progressé de plus de 25 % par rapport au trimestre précédent. Le MacBook Neo, machine abordable portée par John Ternus, est identifié comme le principal moteur de cette performance.

Pour le trimestre clos le 27 juin 2026, Apple a enregistré 10,35 milliards de dollars de revenus Mac, soit une hausse de 28,7 % par rapport aux 8,05 milliards de dollars enregistrés à la même période un an plus tôt. La société attribue cette progression en grande partie au MacBook Neo, son ordinateur portable positionné sur l’entrée de gamme.

Un pari défendu par John Ternus

C’est le futur PDG d’Apple, John Ternus, qui aurait fortement poussé en interne pour que ce produit voie le jour, convaincu qu’il existait un marché significatif pour un ordinateur portable Apple à prix accessible. Avant le lancement du MacBook Neo, le modèle le moins cher de la gamme portable d’Apple était le MacBook Air, affiché à 1 300 euros, un tarif jugé limitant pour une pénétration plus large du marché.

Le MacBook Neo a été lancé à 699 dollars. Des ajustements tarifaires, liés notamment aux droits de douane, ont depuis porté son prix à 799 dollars. Malgré cette hausse de 100 euros, l’appareil reste positionné nettement en dessous des autres modèles de la gamme Mac.

Des marges qui résistent

Certains observateurs s’interrogeaient sur l’impact d’un produit moins cher sur les marges d’Apple. Les chiffres présentés lors de l’appel aux résultats semblent dissiper ces inquiétudes, du moins pour ce trimestre.

Cute but schools will never buy Neo they said

Apple just now $AAPL pic.twitter.com/trwyVFMGtS — Carolina Milanesi (@caro_milanesi) July 30, 2026

Selon une déclaration de la société rapportée par le journaliste Max Weinbach, la marge brute produits a atteint 40,1 %, en hausse de 140 points de base par rapport au trimestre précédent. Apple précise toutefois que ce chiffre inclut un bénéfice lié à des remboursements de droits de douane, qui ont eu un impact favorable de plus de 2,5 %.

Une percée dans le secteur éducatif

Le secteur de l’éducation constitue l’un des débouchés les plus notables pour le MacBook Neo. Au cours du dernier trimestre, la moitié des achats de MacBook Neo réalisés par des établissements scolaires américains auraient remplacé des ordinateurs sous Windows ou des Chromebooks.

À titre d’exemple, le district scolaire de Pinellas County, en Floride, l’un des plus grands de cet État, a déployé 25 000 MacBook Neo dans ses 18 lycées.

Des contraintes d’approvisionnement en vue

La dynamique positive autour du MacBook Neo se heurte cependant à des difficultés d’ordre industriel. L’appareil est équipé de la puce A18 Pro, dont les capacités de production seraient sous tension.

Un analyste cité dans le rapport original évoque une possible chute des livraisons de 40 % en 2026 en raison de ces contraintes d’approvisionnement, ce qui pourrait limiter la progression des ventes dans les prochains trimestres.