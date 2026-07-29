La nouvelle carte graphique d’AMD fait grincer des dents avant même sa sortie

AMD vient de dévoiler sa Radeon RX 9050, une nouvelle carte graphique d’entrée de gamme basée sur l’architecture RDNA 4, déclinée en versions 8 Go et 4 Go à un prix conseillé de 279 dollars. Si le tarif peut sembler attractif, la version 4 Go embarque un bus mémoire réduit de moitié, ce qui soulève des questions concrètes sur ses performances réelles en jeu.

AMD travaille sur une nouvelle carte graphique d’entrée de gamme, la Radeon RX 9050, qui viendra compléter sa gamme RDNA 4. Celle-ci sera disponible en deux versions : une avec 8 Go de mémoire vidéo et une autre avec 4 Go, toutes deux affichées à un prix conseillé de 279 dollars. Sa disponibilité est pour l’instant limitée aux marchés APJ (Asie-Pacifique et Japon) et Amérique latine.

Une puce Navi 44 taillée en version réduite

La RX 9050 repose sur la même architecture RDNA 4 et la même puce Navi 44 que la RX 9060, mais dans une version allégée. Le nombre de compute units est ramené à 16, contre 32 pour la RX 9060 XT, ce qui porte le total de stream processors à 1 024. On attend également 64 unités de texture, 64 ROP, 32 Mo d’Infinity Cache et 16 accélérateurs de ray tracing.

En termes de fréquences, la carte est annoncée à 1 920 MHz en mode jeu et jusqu’à 2 600 MHz en boost. Sa puissance de calcul en virgule flottante simple précision atteint 10,6 TFLOPs.

Deux configurations mémoire aux performances très différentes

C’est sur la mémoire que les deux variantes divergent le plus nettement. La version 8 Go dispose d’un bus mémoire de 128 bits, tandis que la version 4 Go se retrouve avec un bus de 64 bits, soit la moitié. Les deux modèles utilisent de la GDDR6 cadencée à 18 Gbps, ce qui se traduit par une bande passante de 288 Go/s pour la version 8 Go et de 144 Go/s pour la version 4 Go.

La version 8 Go affiche un TDP de 92 W. Pour la version 4 Go, le TDP n’est pas encore confirmé, mais une valeur de 75 W est évoquée, ce qui lui permettrait théoriquement de fonctionner sans connecteur d’alimentation PCIe supplémentaire.

Positionnée pour le jeu en 1080p

AMD présente la RX 9050 comme une solution orientée jeu en 1080p avec des paramètres graphiques moyens. Les chiffres avancés par le constructeur font état de 96 images par seconde dans Cyberpunk 2077, 131 FPS dans Forza Horizon 6, 60 FPS dans 007, et plus de 100 à 200 FPS dans plusieurs titres d’esport.

Les cartes partenaires (AIB) actuellement aperçues adoptent un format à deux ventilateurs, une longueur allant jusqu’à 249 mm et un encombrement de deux slots. Elles se connectent en PCIe 5.0 x8.

Une gamme qui s’élargit, mais aussi se complexifie

La gamme Radeon RX 9000 compte désormais un nombre croissant de références. La série RX 9070 propose trois modèles (XT 16 Go, non-XT 16 Go et GRE 12 Go), tandis que la RX 9060 se décline en version 16 Go XT, 8 Go XT, 16 Go XT LP et non-XT. L’arrivée de la RX 9050 en deux configurations mémoire sous le même numéro de série ajoute une couche supplémentaire à une nomenclature déjà peu lisible.

Sur la question du prix, le tarif conseillé de 279 dollars s’applique officiellement aux deux modèles, bien que celui de la version 4 Go puisse se situer autour de 199 dollars selon les informations disponibles. Toutefois, dans un contexte de tensions sur le marché des puces mémoire DRAM, les prix réels en rayon pourraient dépasser ces tarifs indicatifs.