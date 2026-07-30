Nvidia GeForce RTX 5070 Super : caractéristiques, performances, voici tout ce que l’on sait

La future Nvidia GeForce RTX 5070 Super se dévoile petit à petit, dans de nouvelles fuites. Ses caractéristiques supposées, son tarif, ses performances, voici tout ce que nous savons.

La gamme GeForce RTX 50 SUPER de NVIDIA suit un parcours semé d’incertitudes, mais parmi les modèles annoncés, la RTX 5070 SUPER se distingue par des évolutions techniques notables, notamment une augmentation significative de sa mémoire vidéo. Pourtant, malgré des rumeurs persistantes et des prototypes apparemment finalisés, sa date de commercialisation reste indéterminée en raison de contraintes industrielles et économiques.

Caractéristiques techniques : plus de VRAM et une légère évolution du GPU

Selon les informations disponibles, la RTX 5070 SUPER s’appuierait sur une version complète du GPU GB205-400-A1, intégrant 50 Streaming Multiprocessors (SM) et 6 400 cœurs CUDA, contre 48 SM et 6 144 cœurs pour la RTX 5070 standard. Cette progression représente une hausse de 4,2 % du nombre de cœurs, sans révolution architecturale majeure, NVIDIA restant sur l’architecture Blackwell introduite avec la série RTX 50.

L’évolution la plus marquante concerne la mémoire vidéo : la carte passerait de 12 Go à 18 Go de GDDR7, soit une augmentation de 50 %, tout en conservant une interface mémoire 192 bits et une bande passante de 672 Go/s (vitesse mémoire inchangée à 28 Gbps). Cette capacité accrue serait rendue possible par l’utilisation de six modules GDDR7 de 3 Go/24 Gbit, remplaçant les puces de 2 Go/16 Gbit de la version standard.

Autre ajustement : la puissance thermique (TBP) grimpe de 250 W à 275 W, soit une hausse de 10 %, ce qui pourrait permettre des fréquences d’horloge plus élevées ou plus stables. Les fréquences exactes n’ont cependant pas été communiquées.

Spécification RTX 5070 SUPER (rumeur) RTX 5070 GPU GB205-400-A1 GB205-300-A1 Architecture Blackwell Blackwell Streaming Multiprocessors 50 48 Cœurs CUDA 6 400 6 144 Fréquences Non communiquées 2,51 GHz (boost) Mémoire 18 Go GDDR7 12 Go GDDR7 Bus mémoire 192 bits 192 bits Bande passante 672 Go/s 672 Go/s Puissance (TBP) 275 W 250 W

Performances attendues : un gain modéré en calcul, un saut en mémoire

Sur le plan des performances brutes, les futures versions “Super” des RTX 50, dont la RTX 5070 SUPER ne devrait pas offrir un bond générationnel. L’augmentation de 4 % des cœurs CUDA et la hausse de la puissance thermique pourraient se traduire par un léger gain en performances, à condition que les fréquences soient revues à la hausse. En l’état, l’avantage principal résiderait dans la mémoire supplémentaire, utile pour les jeux en 1440p ou 4K avec des textures haute résolution, le ray tracing, les mods graphiques ou les environnements ouverts gourmands.

Hors gaming, cette capacité accrue pourrait s’avérer pertinente pour des usages comme l’édition vidéo, le rendu 3D, la génération d’images par IA ou l’inférence de modèles de langage locaux (LLM), où la VRAM est souvent un facteur limitant.

Un lancement incertain, lié aux coûts de la GDDR7

Malgré des prototypes apparemment finalisés et des références apparues dans des outils comme le calculateur de Seasonic, la commercialisation de la RTX 5070 SUPER reste en suspens. Le principal obstacle serait la pénurie et le coût élevé des modules GDDR7 de 3 Go, dont le prix unitaire serait estimé entre 60 et 70 dollars, contre environ 20 dollars pour les modules de 2 Go utilisés actuellement.

Le prix de la RAM pourrait nettement impacter le tarif de la carte.

Cette situation aurait conduit NVIDIA à reporter indéfiniment le lancement, sans nouvelle date communiquée. Plusieurs rumeurs ont circulé depuis 2025 :

Avril 2025 : premières fuites sur la RTX 5070 SUPER.

: premières fuites sur la RTX 5070 SUPER. Juin 2025 : spécifications complètes divulguées.

: spécifications complètes divulguées. Novembre 2025 : report envisagé au T3 2026 en raison de la pénurie de GDDR7.

: report envisagé au en raison de la pénurie de GDDR7. Janvier 2026 : lancement indéfiniment retardé .

: lancement . Juillet 2026 : des cartes seraient parvenues aux partenaires (AIC), mais le projet reste en stand-by.

Prix : une inconnue majeure

Aucun tarif officiel n’a été annoncé. La RTX 5070 standard était lancée à 549 dollars ; compte tenu de l’augmentation de VRAM, de la légère hausse des performances et des coûts des composants, un surcoût significatif par rapport à ce prix semble probable.

Reste à savoir si NVIDIA parviendra à positionner la carte sans empiéter sur les segments supérieurs (RTX 5070 Ti ou RTX 5070 Ti SUPER), dont les spécifications et les tarifs restent également flous.

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite par Nvidia.