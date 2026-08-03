Acheter une carte mère en DDR4 pour contrer la hausse du prix de la RAM ? Les gamers ne sont pas convaincus

Alors qu’on pouvait penser qu’acheter une carte mère en DDR4 pour lutter contre les prix de la DDR5 en augmentation constante était une bonne idée, les joueurs ne sont pas convaincus.

Les derniers chiffres de vente du distributeur allemand Mindfactory apportent un éclairage concret sur les habitudes d’achat des constructeurs de PC en matière de plateformes mémoire. Malgré la hausse importante des prix de la DDR5, la plateforme DDR4 ne représentait que 9,5 % des ventes de cartes mères en juillet 2026, contre 90,5 % pour la DDR5.

Les consommateurs restent fidèles à la DDR5 malgré les prix

Depuis octobre dernier, les prix des kits mémoire DDR5 ont fortement progressé, atteignant selon les données disponibles jusqu’à cinq fois leur niveau habituel d’il y a un an. Les kits DDR4 ont également augmenté, mais restent sensiblement moins chers que leurs équivalents DDR5. Cette différence de prix concerne également les cartes mères, les modèles compatibles DDR4 étant proposés à des tarifs plus accessibles.

Pourtant, cette économie potentielle ne semble pas convaincre la majorité des acheteurs. Les données de Mindfactory pour le mois de juillet 2026 montrent que la plateforme DDR5 continue de dominer largement les ventes, ce qui témoigne d’une préférence marquée des consommateurs pour les configurations plus récentes, même à un coût plus élevé.

Un sursaut DDR4 éphémère en début d’année

Plus tôt dans l’année, la flambée des prix de la DDR5, parfois surnommée “RAMpocalypse”, avait provoqué un regain d’intérêt pour la plateforme DDR4. Cet épisode avait temporairement fait remonter les ventes de cartes mères compatibles DDR4. Depuis la stabilisation partielle du marché, les acheteurs sont revenus vers la DDR5.

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Du côté des références les plus vendues, c’est la carte mère MSI MAG Tomahawk WIFI B850 qui arrive en tête avec 160 unités vendues. Par socket, l’AM5 d’AMD représente 82,2 % des ventes avec 1 775 unités écoulées. Le chipset B550, issu de la gamme AM4 d’AMD, reste le plus populaire parmi les plateformes DDR4, mais il se situe loin derrière les B650 et B850, qui appartiennent tous deux à la gamme AM5.

Des tentatives de relance de la DDR4 qui peinent à convaincre

AMD et Intel ont tous deux cherché à redonner de la visibilité à leurs plateformes DDR4, notamment en relançant des processeurs plus anciens. AMD a ainsi proposé une édition anniversaire du Ryzen 7 5800X3D, qui figure parmi les puces les plus vendues. Toutefois, en observant les listes de processeurs les plus populaires chez les grands distributeurs, ce sont majoritairement des modèles compatibles AM5 qui apparaissent.

Intel préparerait de son côté une gamme appelée “Raptor Lake NEXT”, destinée à coexister avec Nova Lake et à offrir des options moins onéreuses aux acheteurs. Il reste à voir si cette offre saura convaincre des consommateurs qui semblent, pour l’heure, accorder la priorité à des plateformes plus performantes et pensées sur le long terme.

Une logique d’investissement durable

Les chiffres de Mindfactory suggèrent que beaucoup d’acheteurs envisagent leur configuration PC dans une perspective d’évolutivité. Malgré un coût initial plus élevé, la plateforme DDR5 est perçue comme un choix orienté vers l’avenir, capable de tenir sur plusieurs années. Cette tendance semble résister, du moins pour l’instant, aux efforts des fabricants pour remettre la DDR4 sur le devant de la scène.