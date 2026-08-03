Ce MacBook Pro M5 Max surchauffe, une touche fond, les réparations coûtent très cher

Attention à ne pas faire surchauffer votre MacBook Pro M5 Max, les réparations pourraient vous coûter un tiers du prix de l’ordinateur.

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Un utilisateur de MacBook Pro équipé de la puce M5 Max a rapporté qu’une surchauffe excessive aurait provoqué le blocage de la touche Retour arrière (delete) dans le châssis de l’ordinateur. Sans la garantie, la réparation aurait coûté près de 895 dollars.

Un problème lié à la dissipation thermique

Le modèle M5 Max, comme ses prédécesseurs, repose sur un système de refroidissement composé de deux ventilateurs bas profil et d’un seul caloduc. Sous charge intensive, ces machines peuvent rapidement dépasser les 100 °C, un phénomène déjà observé lors de tests précédents. Dans le cas de l’utilisateur rinsewin (pseudonyme sur Reddit), la chaleur aurait déformé la touche Retour arrière, située à proximité de la grille d’aération, au point de la faire coincer à l’intérieur du châssis.

Ce n’est pas la première fois que ce problème survient pour cet utilisateur, qui indique avoir déjà rencontré une situation similaire par le passé. Sans couverture garantie, le coût de la réparation aurait atteint 895 dollars, un montant élevé pour un dysfonctionnement mécanique apparemment lié à la conception thermique du produit.

Des interrogations sur la qualité des configurations sur mesure

Certains utilisateurs, comme ImpressiveHair3798, suggèrent que les incidents de ce type pourraient être plus fréquents sur les configurations personnalisées du MacBook Pro M5 Max, assemblées en Chine. Ces modèles seraient plus sujets à des défauts de fabrication ou de contrôle qualité, bien qu’aucune confirmation officielle ne vienne étayer ces affirmations.

Par ailleurs, d’autres cas de surchauffe ont été signalés, comme une décoloration de l’écran mini-LED sur un autre MacBook Pro M5 Max, sans qu’il soit possible de déterminer si ce problème était lié à la chaleur ou à un défaut matériel indépendant. Des températures élevées ont également été mesurées au niveau du stockage NAND, atteignant 100 °C lors de tâches intensives en intelligence artificielle, un comportement attendu avec des SSD PCIe Gen 5, mais qui soulève des questions sur la gestion thermique globale de l’appareil.

Un système de refroidissement critiqué

Apple maintient depuis plusieurs générations un design de refroidissement similaire, malgré l’augmentation constante de la puissance de ses puces. Cette approche aurait atteint ses limites avec les modèles M5 Max, poussant la marque à envisager l’ajout de chambres à vapeur (vapor chambers) dans ses prochaines machines, selon des rumeurs non confirmées.

En attendant, certains utilisateurs expriment leur inquiétude face à des températures dépassant régulièrement les 90 °C, voire les 100 °C, même si les processeurs Apple sont conçus pour fonctionner dans ces plages thermiques. Pour limiter les risques, un nettoyage régulier du clavier est recommandé, afin d’éviter l’accumulation de poussière sous les touches, susceptible d’aggraver les problèmes mécaniques.