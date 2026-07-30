Galaxy S25 et S24 Ultra : à cause de la mise à jour de juillet, les smartphones surchauffent

La mise à jour de juillet de Samsung pose des problèmes à certains utilisateurs de Galaxy S25 Ultra et S24 Ultra, qui rapportent notamment des épisodes de surchauffe et une autonomie en baisse. En attendant un correctif, les pistes de résolution circulent pour l’instant uniquement entre utilisateurs sur les forums en ligne.

Des propriétaires de Galaxy S25 Ultra et S24 Ultra signalent depuis plusieurs jours des dysfonctionnements apparus après l’installation de la dernière mise à jour logicielle de Samsung, publiée au début du mois de juillet. Les témoignages se multiplient sur Reddit et pointent vers des problèmes concrets : surchauffe, batterie qui se vide anormalement vite et vitesses de charge en dessous de ce qu’elles devraient être.

Une mise à jour déployée progressivement, WhatsApp fautif ?

La mise à jour de juillet a commencé à être distribuée en début de mois et continue d’arriver sur un nombre croissant d’appareils.

Pour les utilisateurs qui ne l’ont pas encore installée, il semble raisonnable d’attendre que Samsung se prononce officiellement sur la situation, afin d’éviter de se retrouver avec un téléphone du quotidien affecté par ces problèmes.

© Reddit

Parmi les explications avancées par les utilisateurs sur les forums en ligne, une théorie revient régulièrement : la mise à jour perturberait le fonctionnement de WhatsApp, empêchant l’application d’effectuer correctement ses sauvegardes, ce qui pousserait le téléphone à chauffer de manière excessive.

Certains ont proposé comme solution de désactiver les sauvegardes chiffrées, bien que cette option ne convienne pas à tout le monde.

Que faire si le problème est déjà là ?

Pour ceux qui ont déjà mis à jour leur appareil et constatent ces anomalies, la situation impose pour l’instant de surveiller les forums et les discussions en ligne afin de trouver la solution adaptée à leur cas.

Dans l’attente d’un correctif officiel de Samsung, les pistes proposées par la communauté restent la principale ressource disponible.

Un rappel sur les mises à jour logicielles

Ce type de situation, où une mise à jour introduit des régressions sur des appareils jusqu’alors stables, n’est pas rare.

Même lorsqu’elles passent par des phases de test en version bêta, les mises à jour peuvent laisser passer certains problèmes qui ne se manifestent qu’une fois déployées à grande échelle. Attendre quelques jours après la sortie d’une mise à jour pour observer les retours d’autres utilisateurs reste une précaution que beaucoup conseillent.