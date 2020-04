ASRock dévoile une Radeon RX 5500 XT ITX 8G bien adaptée aux petits boîtiers

ASRock propose une petite Radeon RX 5500 XT ITX 8G qui devrait bien s’intégrer dans des boîtiers peu spacieux. Celle-ci mesure 190 x 139 x 42 mm. Son connecteur PCIe à 8 broches prend position à l’arrière afin de ne pas augmenter la largeur.

Son petit format n’entrave en rien ses capacités, puisqu’on retrouve une fréquence Boost de 1845 MHz, une fréquence jeu de 1717 MHz et une fréquence de base de 1607 MHz. Ce modèle embarque 8 Go de mémoire GDDR6 à une vitesse de 14 Gbit/s.

Une seule turbine

Niveau refroidissement, cette Raden RX 5500 XT ITX s’arme d’une unique ventilateur et d’un radiateur parsemé de caloducs en cuivre. En ce qui concerne la connectique, elle se compose de trois DisplayPort et d’un port HDMI. Selon nos confrères de Tom’s Hardware US, la RX 5500 XT est un compagnon de jeu tout à fait décent pour faire tourner les titres actuels en 1080p à 60 ips, avec quelques concessions sur les réglages bien entendu.

Pour rappel, ASRock propose également une Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC, qui mesure quant à elle 241 x 127 x 42 mm. Dans ce format plus classique, on retrouve deux ventilateurs, ce qui offre à la carte un plus large potentiel en overclocking, comme son nom l’indique. À ce titre, seule la fréquence de base est overclockée d’usine et atteint les 1685 MHz, contre 1607 MHz pour le modèle miniature qui nous intéresse aujourd’hui.

Le prix et la disponibilité de cette version réduite n’ont pas encore été annoncés mais les Radeon RX 5500 XT équipées de 8 Go de mémoire s’échangent entre 230 et 280 euros, en moyenne. Un modèle qui pourrait bien séduire les adeptes de mini-boîtiers, à loger au pied d’un téléviseur !