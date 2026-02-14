Zendure SolarFlow : les nouvelles solutions de stockage solaire sont déjà en promotion !

Zendure dévoile sa nouvelle génération de stations SolarFlow et plusieurs configurations sont déjà proposées à prix réduit. De quoi ajouter du stockage intelligent à son installation solaire tout en maximisant ses économies.

Zendure lance une nouvelle génération de stations de stockage SolarFlow et certaines configurations sont déjà proposées en réduction. Que vous cherchiez à rentabiliser une installation solaire existante ou à augmenter votre taux d’autoconsommation, plusieurs packs affichent des tarifs revus à la baisse.

Avec les SolarFlow 2400 AC+, 1600 AC+ et 2400 Pro, le constructeur déploie un écosystème complet combinant batteries évolutives, gestion intelligente et optimisation automatisée de l’énergie domestique. Découvrons ensemble ces nouveautés.

SolarFlow 2400 AC+ : optimiser le surplus solaire sans modifier son installation

Pour les foyers déjà équipés de panneaux photovoltaïques en toiture, le SolarFlow 2400 AC+ représente la solution la plus intéressante. Fonctionnant en couplage AC, il s’intègre directement au réseau domestique et vient capter l’électricité produite en journée pour la stocker avant de la redistribuer le soir ou lors des pics de consommation. L’intérêt est d’exploiter pleinement le surplus solaire plutôt que de le réinjecter à faible valeur sur le réseau.

Pour rentrer dans les détails, sachez que le système délivre jusqu’à 2400 W en entrée et en sortie AC. La puissance injectée démarre à 800 W et peut être portée à 2400 W selon la configuration choisie. Côté stockage, la capacité initiale de 2,4 kWh peut grimper jusqu’à 16,8 kWh avec les batteries AB3000L.

Pour un foyer consommant environ 5 000 kWh par an, Zendure estime qu’une configuration complète peut générer jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles, avec un amortissement inférieur à trois ans.

SolarFlow 2400 Pro : une solution hybride pour les installations ambitieuses

Le SolarFlow 2400 Pro s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent aller plus loin, voire qui souhaitent construire un système solaire complet et évolutif.

Il accepte jusqu’à 3000 W en entrée DC via quatre MPPT indépendants (4 × 750 W) et peut atteindre 4800 W en combinant DC et AC. Sa puissance de sortie continue grimpe à 2400 W, avec un réglage initial de 800 W extensible. Comme les autres modèles, il peut évoluer jusqu’à 16,8 kWh de stockage.

SolarFlow 1600 AC+ : une porte d’entrée plus abordable dans le stockage solaire

Plus compact et pensé pour des besoins énergétiques modérés, le SolarFlow 1600 AC+ vise les installations photovoltaïques plus modestes. Il propose une puissance bidirectionnelle de 1600 W, avec une injection réseau de 800 W par défaut, extensible à 1400 W par appareil ou jusqu’à 3600 W en mode premium avec batterie supplémentaire.

Sa capacité démarre à 1,92 kWh et peut atteindre 11,52 kWh en empilant les modules compatibles. De quoi améliorer sensiblement son autoconsommation sans engager de gros travaux ou de modifications complexes.

HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0 : l’intelligence comme levier d’économies

Au-delà des capacités matérielles, Zendure mise fortement sur la gestion logicielle. Son système HEMS 2.0 (Home Energy Management System) centralise panneaux, batteries, pompes à chaleur et véhicules électriques sur une plateforme unique. L’objectif est de coordonner production, stockage et consommation en temps réel.

Au cœur du système, ZENKI™ 2.0 analyse les habitudes de consommation, les conditions météo et les tarifs de plus de 840 fournisseurs européens. Le système ajuste automatiquement les flux d’énergie pour exploiter en priorité la production solaire ou les heures les plus avantageuses.

Selon le fabricant, cette optimisation peut permettre de réduire la facture énergétique jusqu’à 73 % par rapport à un fonctionnement sans mode ZENKI™.

Du simple ajout de batterie à l’installation hybride complète, la gamme SolarFlow couvre désormais l’ensemble des besoins. Et les réductions offertes par la marque rendent l’investissement plus accessible pour les foyers souhaitant accélérer la rentabilisation de leur production solaire.

